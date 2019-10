Anuncian jubilación para los transportistas del país

El presidente Evo Morales anunció que los transportistas de todo el país tendrán derecho a jubilarse. El Gobierno alista un Decreto Supremo (DS) para aplicar la medida y reitera que no negociará con parte del sector "Pesado", que mantiene algunos puntos de bloqueo.



"Estamos por aprobar, está en estudio, que nuestros transportistas tengan jubilación al margen de la renta dignidad. No quería anunciar, pero ayer (viernes) nos hemos reunido y me han pedido que anuncie. Con seguridad, nuestros transportistas van a poder jubilarse", explicó en conferencia de prensa.



La autoridad informó que existía un punto de bloqueo en Parotani, ruta entre Oruro a La Paz, mismo que fue intervenido por la Policía, debido al perjuicio que existe para el turismo en el Carnaval. Similar situación se vive en Sucre, por lo que se habilitaron 11 vuelos solidarios.



"He visto mucha soberbia. Hay conductores que tienen dos, tres, cuatro o cinco carros. No parece una protesta social, parece que tuvieran otros fines, como desestabilizar y perjudicar (...) Son con fines netamente políticos. No porque estamos cerca del referendo vamos a aprobar que no paguen impuestos", deploró Morales.



La primera autoridad del país informó además que 10 dirigentes del transporte viajaron a Rusia y Corea del Sur, donde visitarán empresas para ver que tipo de vehículos se pueden traer al país. Recordó que existe compromiso para dotarles de créditos.



Ratificó además la creación de una empresa de transporte pesado estatal, que será sostenible económicamente, según el estudio que realizó el Gobierno. Advirtió también división dentro de la dirigencia del sector en conflicto.