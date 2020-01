Deslizamiento deja sin casa a cinco familias

“!Gracias a Dios estamos vivos!”, exclamó con los ojos llenos de lágrimas y con el rostro cubierto de polvo el propietario de una de las cinco casas que se derrumbaron en la zona de Auquisamaña, al sur de La Paz, luego de que parte de un cerro les cayera encima. El propietario no podía entender que todo lo que había construido con sacrificio se había reducido a escombros. “Lo hemos perdido todo, años de trabajo, no lo puedo entender”, manifestó.



El hecho causó la total destrucción de cinco viviendas, mientras que los habitantes de otras cinco fueron desalojados por precaución, porque el deslizamiento continúa, explicó el alcalde de La Paz, Luis Revilla.



De la impotencia inicial se pasó a la bronca entre los afectados y a la búsqueda de culpables. “Yo supongo que la Alcaldía me va a responder. Por mi casa, por mis autos y por todo lo que quedó ahí adentro”, exclamó uno de los damnificados.

Cuando el alcalde paceño Luis Revilla llegó al lugar fue recibido por los gritos de los propietarios. “Fuimos a su despacho, hemos hablado con su asesora, con usted; ahora aparece, lo hemos ido a visitar para alertar que esto iba a pasar”, reclamó uno de los vecinos, mientras que otro dijo: “Mi casa tenía rajaduras, ustedes no hicieron nada”.



De hecho, el presidente de la Junta de Vecinos de Auquisamaña, Benjamín Gonzales, resumió que “desde hace dos años fue cayendo este cerro, de pedazo en pedazo. El material tapaba el canal. Fuimos a la Alcaldía, incluso vinieron, pero siempre se limitaron a limpiar el canal y nada más. Pedimos trabajos de prevención y nunca los realizaron”.

Explicación

Todo comenzó a las 15;30. "¡Salgan! ¡Salgan! ¡El cerro se está cayendo!". Fue la voz de alerta que dio el médico Alfonso Peña, tras abandonar su casa, que finalmente terminó enterrada. La alerta de Peña, según relata René Ferrufino, ayudó a que los vecinos dejen sus viviendas y así no se reporten víctimas fatales.

El alcalde Revilla recalcó que no se reportaron víctimas fatales, lo que se podía notar también, porque en el lugar, dos horas después, ya no había vecinos afectados que reclamaran la desaparición de algún familiar u ocupante.



Lo que sí confirmaron el alcalde y el comandante de la Policía, Abel de la Barra, fue la evacuación de una mujer que resultó rescatada de uno de los domicilios por los Bomberos y el Grupo Bersa, y trasladada a un centro hospitalario, pero este medio supo que su vida estaba fuera de peligro.

Los vecinos denunciaron que se había construido un camino en el cerro y un grupo de gente estaba asentada ilegalmente en el lugar.



Sin embargo, Revilla lo desmintió. Explicó que se hicieron sobrevuelos con drones y se pudo verificar que detrás del farallón desmoronado no existen viviendas, no hay ningún movimiento de tierra, porque, además, es absolutamente inaccesible. “Vamos a trabajar con los geólogos para establecer eventualmente las causas”, afirmó el burgomaestre paceño.

Los reportes de los expertos, en una pesquisa a distancia porque aún la tierra está en movimiento, señalan que no se puede entrar. “Presumen que fue una infiltración de agua en el farallón, porque detrás no hay ningún acceso hasta el lugar”, aseveró.

De hecho, complementó que el remojo no se produjo en la base del farallón, sino en la corona. “Eso lo estableceremos en la investigación”.



El barrio de Auquisamaña es una zona residencial, donde hay casas de costo alto.

La planimetría del sector data, según explicó, de la década del 90. “Tienen autorización en regla, pese a que estaban pegadas al farallón”.

Revilla señaló que se recibieron reclamos de los vecinos, pero aseguró que no eran específicamente los de esa área.



El municipio de La Paz tiene un largo conflicto con el municipio aledaño de Palca. En la zona sur se han generado muchas construcciones que fueron levantadas con autorización de la Alcaldía vecina, a pesar de la oposición de la comuna paceña.

“Tuvimos denuncias de los vecinos por la urbanización ilegal Abedules, autorizada por Mecapaca, pero que está lejos; lo mismo en el otro lado, por autorizaciones ilegales. Ninguno de ellos está vinculado específicamente a este farallón, y eso se puede ver en las fotografías”, explicó.



Cuando se le consultó cuál será la ayuda que se prestará a los vecinos que lo perdieron todo y que reclamarán a la Alcaldía, respondió: “Vamos a reunirnos con ellos, por supuesto, y vamos a ver la mejor manera de prestarles colaboración, asistencia y ver cómo los ayudamos.



Sin embargo, no quiso adelantar nada sobre hasta dónde llegaría la ayuda. “Hay que hacer evaluaciones técnicas y legales, no se puede adelantar nada al respecto”.

El Ejército y la Policía se encargaron de enviar personal, por un lado para ayudar a los afectados a sacar cosas de sus domicilios, y por otro, para brindar la seguridad para evitar robos y pérdidas