Wilster lamenta violencia y vecinos se querellan

Una demanda judicial en contra del club Oriente Petrolero y contra dirigentes de la Liga, es lo que realizarán los vecinos afectados por los destrozos generados en seis viviendas en la calle perimetral del barrio Petrolero Sur, luego de la violencia ocurrida el domingo,al término del partido liguero entre los "refineros" y Wilstermann y que afectó a vecinos que nada tenían que ver con el conflicto.



"Hubo saqueos y robos, fue un atentado contra la vida", dijo Ever Hoyos, una de las personas afectadas ya que la "estampida humana" ingresó al domicilio de sus padres y destrozó gran parte de la vivienda.



"Se ha demandado a los dueños del espectáculo, a los dueños del campeonato. Hay daños económicos considerables", informó Hoyos en declaraciones a la red Uno.



Barrabravas de Wilster terminaron detenidos



La casa de Óscar Alberto Menacho, también resultó afectada por la turba de hinchas. Contó que nunca había vivido una experiencia similar y que esto ha resultado muy traumático sobre todo para los niños que "hasta ahora quieren salir a la calle por temor"



Por su parte, Renán Quiroga, dirigente de Wilstermann, lamentó la violencia generada pero deslindó responsabilidades y dijo que las personas que cometieron los actos vandálicos no tienen ninguna relación directa con el club cochabambino y que solamente son simpatizantes que ponen de su propio bolsillo para viajar y comprar sus entradas. "Nosotros no hemos carnetizado a nadie. No son socios", enfatizó.



El domingo por la noche, luego del partido que jugaron Oriente y Wilstermann (1-0) en el Tahuichi, se produjeron enfrentamientos entre barrasbravas que terminó en la detención de 23 hinchas que en su afán de huir de la refriega, ingresaron a algunos domicilios destrozando todo a su paso.