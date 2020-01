Colegio Médico cruceño dice que el aborto es antiético

Continúa el debate en torno al proyecto de Código Penal que ampliará las causas para que una mujer solicite un aborto legal en centros de salud. El Colegio Médico de Santa Cruz, a través de su presidente Henry Montero, aseguró que la interrupción del embarazo contradice la ética profesional médico.

"Nuestra formación ética y académica es para salvar vidas y no para legalizar la muerte", dijo Montero, según señala ABI.

El profesional considera que "es importante buscar una solución de fondo en este tema con mecanismos de prevención para no llegar a estos casos". Sugiere que se trabaja en la inclusión de la materia de educación sexual en la curricula escolar "como base para no llegar al caso de hijos no deseados", informó.

Montero recalcó que este es un tema en el que debe existir una opinión de los médicos ya que son uno de los principales actores al ser los responsables de la salud de la mujer. A su juicio, la práctica del aborto también implica para el profesional conflictos personales referidos a aspectos éticos morales, sociales y religiosos.

El proyecto de Código Penal, que se encuentra en debate la Asamblea Legislativa se encuentra en su etapa de socialización y, por el momento, ha encontrado en el tema del aborto su aspecto más polémico. El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró este martes que la norma busca un equilibrio entre valores éticos de la vida y la protección a la mujer.

El presidente Evo Morales se apartó del debate, ayer lunes dijo que "el tema de la ley y del tema del aborto es complejo, pero es iniciativa de la Asamblea Legislativa, yo no hablé ni debatí con ellos" y prometió informarse más antes de dar una opinión concreta.