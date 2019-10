Instruyen baja de policías que atacaron auto oficial

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, solicitó la baja definitiva de los dos policial involucrados en el ataque de un vehículo oficial en la ciudad de Cochabamba, que se dirigía a recoger al piloto del presidente Evo Morales.



"Las cuatro personas han sido detenidas y se ha calificado el hecho como un homicidio en grado de tentativa. En el mando policial se ha dispuesto la apertura de un sumario disciplinario por haber expuesto la imagen policial. Desde nuestro punto de vista estas personas deben ser dadas de baja", sentenció la autoridad.



Explicó que los esfuerzos que realiza la Policía para limpiar su imagen son opacados por el comportamiento de ciertos uniformados, en este caso dos sargentos que estaban acompañados por dos civiles, todos en estado de ebriedad.



"Un elemento adicional es que estas personas no sabían de que movilidad se trataba, pero independientemente de la movilidad que se tratara, en este caso de una movilidad de la seguridad del presidente, deben ser sancionados por cometer un hecho de violencia", agregó Romero.



Las personas realizaron disparos en la parte posterior del vehículo en el que transportaba al piloto que está asignado al avión presidencial. Utilizaron armas de fabricación chinas que no son de reglamento, lo cual también llama la atención.



Los implicados en el hecho fueron identificados como los sargentos J. C. C. y F. M., además de dos personas civiles. El piloto iba a trasladar al presidente Morales de Cochabamba a Sucre, según el informe del ministerio de Gobierno.