Dos nuevas secretarías a la estructura municipal

La Alcaldía de la capital cruceña sufrirá cambios en su estructura de trabajo. Desde el lunes una de las 15 secretarías actuales desaparecerá, pero en contrapartida se crearán dos nuevas áreas de administración edil. La Secretaría de Defensa Ciudadana dejará de funcionar y dará paso a la aparición de las secretarías de Mercados y de Seguridad Ciudadana y Tránsito.



El secretario de Comunicación de la comuna, Jorge Landívar, confirmó los cambios dentro del organigrama municipal y apuntó que esto se trata de una reasignación de funciones en el interior del ejecutivo edil. “Estas modificaciones son el resultado de la experiencia de un año con la actual estructura y el reconocimiento de nuevas necesidades en función de la demanda de los vecinos”, apuntó el vocero de la Alcaldía.



Luis Fernando Antelo, será el nuevo secretario de Mercados y Carlos Alberto Moreira, estará al mando de Seguridad Ciudadana y Tránsito. Este último se desempeña como director de Tráfico y Transporte, mientras que Antelo es el responsable de la Dirección de Protección al Consumidor en Defensa Ciudadana.



José Negrete ya no tendrá a su mando el trabajo de Defensa Ciudadana, pero será reasignado a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, unidad en la que anteriormente estuvo. A su vez también se tendrán novedades en la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral, ya que Paúl Cortez dejará de ser el titular de esta repartición y en su lugar asumirá Joaquín Crapuzzi.



Cortez pasará a ocupar el cargo de director adjunto en Seguridad Ciudadana y Tránsito, secretaría a la que se piensa potenciar con la construcción de su propio edificio, que se construirá al lado del módulo educativo que está en el tercer anillo y avenida El Trompillo.



Landívar anunció que el viernes se oficializarán los cambios dentro de la nueva estructura municipal y aseguró que no se incrementará el gasto corriente en personal, ya que solo se propiciará el reacomodo del personal de todas las reparticiones que serán parte de este cambio.