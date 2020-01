Piden a Evo que se quede en el poder hasta el 2025

Pese a que el presidente Evo Morales dijo: "me voy a ir en 2020, enero de 2020", dirigentes y hasta un ministro presionan para que permanezca en el poder hasta 2025 y cumpla la agenda del bicentenario. Hoy se oyeron varias voces de respaldo en Cochabamba.



"El 21 de febrero solo ha sido un calentamiento. Esa agenda a 2025 tiene que cumplir nuestro presidente. Hoy queremos decirle al presidente Evo que se tiene que quedar hasta el 2025", manifestó en un acto público el secretario general de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando "flaco" Borda.



El dirigente agregó que "el pueblo va pedir que Evo siga gobernando para cumplir la agenda 2025" e instó al mandatario a hacer caso a lo que dicen las bases de las organizaciones sociales, en sentido de buscar una nueva repostulación a la presidencia en 2019.



A su turno, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseveró que "el presidente (Evo) Morales es mucho más que (Leonel) Messi, por eso tiene que estar más allá del 2025, hasta el 2030 y mucho más", durante la inauguración del gasoducto Planta de Urea.



La autoridad explicó que no ve otra persona que pudiera concluir los proyectos "gigantes" contemplados en la planificación hasta 2025, muchos fruto de la "industrialización". Garantizó varias iniciativas entorno al gas natural.



Finalmente el presidente Evo Morales, luego de recomendar a los jóvenes estudiar para ser petroleros antes que periodistas, lamentó que los opositores "están usando los muertos como una bandera política", en referencia al conflicto cooperativista.



"Los opositores tendrían que ser ciegos para no ver esto, tendrían que ser sordos parta no escuchar al pueblo con estas obras (...) Nosotros hemos aprendido que si no estamos de acuerdo con esto, acá esta nuestra propuesta", concluyó.