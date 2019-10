Runners de Santa Cruz y La Paz se alistan para correr el domingo

La mañana del domingo, los "runners" de Santa Cruz alistan sus zapatillas para participar en el "Circuito 4 Estaciones" de 5 y 10 Km y en La Paz se preparan para correr una competencia de 42, 21 o 13 Km.



Da la bienvenida al verano, corriendo



Celebra el inicio del verano participando en la primera de las cuatro competencias del "Circuito 4 Estaciones" que se realizará el domingo a las 7:30.



Para motivarte a correr durante todo el año recibirás un cuarto de medalla en cada competencia. Así, con la última podrás armar tu medalla completa.



Inscríbete a la prueba en la tienda "4KM", ubicada en la zona Equipetrol, Calle Güemes entre San Martín y Enrique Finot o ingresa a la página Circuito 4 Estaciones de Facebook para obtener más información.

,

No dejes que el único maratón de La Paz desaparezca

?

Como muchos ya saben, este año Soboce y el municipio paceño no organizarán el tercer maratón por La Paz que se realizó con éxito dos años anteriores.



Así que un grupo de aficionados decidieron realizarlo por su cuenta con el fin de que la competencia siga viva y con la esperanza de que el próximo año la alcaldía la realice con los auspicios necesarios.



"Me gusta el desafío del maratón y me parece excelente que haya habido esta prueba dos veces. Pero muy mal que ya no lo hagan, por eso decidí hacerla por mi cuenta", indica Cristian Conitzer, Comisario Internacional de Ciclismo y organizador del evento.



Tienes para escoger tres distancias: 42 Km (100 bolivianos), 21 km (65 bolivianos) y 13 km (30 bolivianos). El dinero cubrirá las poleras y las medallas para los que cumplan el medio y completo maratón. Puedes depositar el dinero en la cuenta de Cristian Conitzer (Banco Sol, 588497-000-001).



El recorrido de la carrera, auspiciada por el equipo de ciclismo, Chuquiago Bike, es el mismo del anterior año. Empieza en la plaza España, a las 7:00 y termina en el Megacenter, ubicado en Irpavi. Recuerda que el límite de tiempo para llegar a la plaza Triangular es de cuatro horas.



Conitzer agregó que los corredores pueden ir acompañados con amigos en bicicleta, además es posible que en algunas partes de la ruta corran en tráfico abierto. "Pido ayuda a la población paceña para que les lleven refrigerio o agua a los corredores".



Puedes obtener mayor información en la cuenta 3er Maratón de La Paz del Facebook o llamar al 73096728.



Tus zapatillas están listas, ¿y tu? ¡Sal a correr! ,