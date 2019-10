Gabriela Zapata: "Pueden ponerme 50 juicios no van a encontrar nada"

Pasó una semana para conocer la respuesta de Gabriela Zapata Montaño, gerente comercial de la empresa china CAMC Engineering, que fue denunciada del presunto delito de tráfico de influencias.



En entrevista con la Red Uno, Zapata aseguró que es víctima de una "cacería sangrienta" de parte de algunas personas que solo quieren perjudicar a una autoridad, el presidente Morales, usando para ello datos falsos que vulneran además todos sus derechos como mujer.



Zapata anunció procesos legales en contra de las personas que la acusaron. Además agregó que demostrará que no hay ninguna irregularidad en su trabajo ni sus patrimonios.



"Pueden ponerme 20, 30 o 50 juicios no van a encontrar nada", afirmó la gerente de la empresa CAMC.



No habló de su vida privada



Al ser consultada sobre su relación con el presidente Evo Morales y el hijo que tuvieron juntos en 2007, y que falleció, aseguró que no hablará de su vida privada por lo que no reconoció que existió la relación.



"Mi vida privada solo me incumbe a mí en primer lugar. En segundo lugar quiero decir que voy a tomar las acciones pertinentes y voy a llegar hasta el final porque han dañado mi dignidad, han dañado mi persona inescrupulosamente", afirmó.



Zapata, que estuvo acompañada en la entrevista de un grupo de abogados, aseguró que nunca estuvo involucrada en negociación de contratos con el Estado y que su trabajo en la empresa CAMC es muy distinto.



Los delitos por los que se acusará a las personas que denunciaron a Zapata son violencia psicológica, violencia mediática y violencia contra la dignidad, honra y nombre.