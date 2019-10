Piden debatir federalismo en reforma a la Constitución

La resolución del cabildo potosino sobre el federalismo adquirió fuerza en la región y las autoridades locales sugirieron que la misma sea introducida en el debate de apertura de la Constitución Política del Estado (CPE), que plantean sectores del oficialismo para la reeleección del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.



El presidente del Concejo Municipal de Potosí, Luis López Oporto (UN), afirmó que abrir la CPE para la reelección de Morales no puede ser admitida de modo tan sencillo, y dijo que también puede ser incorporado el federalismo.



Su colega René Navarro calificó como “interesante” la propuesta de introducir el debate de la resolución cívica, aunque afirmó que es necesario medir los tiempos porque se debe tomar en cuenta la opinión de los otros ocho departamentos para que sea un debate nacional.

Para el dirigente cívico Marco Pumari, los tiempos no son importantes porque ellos tienen un mandato que deben cumplir y que no se fijaron plazo para la presentación de los proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.



Sin embargo, el gobernador del departamento, Juan Carlos Cejas, desahució la propuesta cívica porque, en su criterio, el federalismo es sinónimo de separatismo y, por tanto, no puede ser tomado en cuenta por el Estado central y menos por los parlamentarios nacionales.

La autoridad también dijo que los pedidos de revocatoria de mandato que surgieron en el cabildo pueden ser presentados, pero recordó que existen pasos que se deben cumplir antes de lanzar la medida y pretender que la misma sea acogida de inmediato, en alusión a los tiempos que refiere la propia Carta Magna sobre este punto y la Ley Electoral.



Uno de los principales impulsores del federalismo en Potosí, Richard Alejo, afirmó que llegó el momento del debate nacional y anunció un simposio para explicar la propuesta a escala nacional y descalificó la existencia de un “federalismo popular y unitario” como plantea Comcipo y dijo que hay estados federales que no matizan sus características