Gobierno opta por buscar un Defensor 'imparcial'

El Gobierno prevé la elección de un nuevo Defensor del Pueblo antes de mayo, debido a que Rolando Villena concluirá sus funciones. La nueva autoridad deberá ser "idónea, imparcial y comprometida con el pueblo" y no "un político camuflado", según el vicepresidente Álvaro García Linera.



"El Defensor actual culmina sus funciones en mayo y para cuando culmine sus funciones se va a elegir a un nuevo Defensor del Pueblo. Vamos a hacer una convocatoria para las personas que deseen postularse a la Defensoría", mencionó la autoridad



"Dicen que será un hombre del MAS, no es cierto, no va a ser así, va a ser una persona idónea. Lo que sí nos vamos a preocupar es que no sea un político camuflado, como es el actual Defensor. Amigo, familiar, conocido o militante del Movimiento Sin Miedo, clarito", precisó.



Garantizó que "no vamos a permitir que haya supuestos imparciales que sean supuestos imparciales (...) La Asamblea Legislativa va a asumir esa tarea de elegir a una persona imparcial y comprometida con el país, no como el actual Defensor".



La Defensoría del Pueblo emitió varios informe cuestionando las políticas del Gobierno, mismas que considera extractivistas y capitalistas, en desmedro de los pueblos indígenas. Advirtió sobre el debilitamiento de la democracia.



Según la norma que rige a esa institución, el Defensor se designará por al menos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa, producto de una convocatoria pública, previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso de méritos.