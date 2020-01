Vergonzoso cierre de Petrolero

Increíble, pero cierto. Petrolero del Chaco solo tendrá una variante en el partido ante Universidad Católica de Ecuador, que se disputará este martes (18:15 hb) por la Copa Sudamericana. Cuatro jugadores, de la lista de los 17, se quedaron en Santa Cruz porque sus nombres no figuraban en la lista de los pasajeros del vuelo que los trasladaría hasta Quito.

A las 7:00 de este lunes la delegación del conjunto yacuibeño llegó a Santa Cruz para abordar el avión que los traslade hasta la capital ecuatoriana. Diego Rivero, Alejandro Flores, Sebastián Reyes y José Carlos Barba se llevaron la sorpresa porque no existían boletos con sus nombres. “Viajamos solos, llegando aquí (a Santa Cruz) nos dijeron que no estábamos registrados y que no teníamos pasajes”, declaró molesto el defensor Barba.

Además, se quedó con ellos el entrenador de arqueros, Fernando Vargas, que tenía que asumir como DT ante el conjunto ecuatoriano. “Nos quedamos cuatro jugadores y el profe Vargas (Fernando). Han viajado como 13 jugadores y en la lista figuran personas que nunca había visto ni en un entrenamiento ni en el club”, denunció el experimentado futbolista, que no logró emprender viaje.

La ausencia de Óscar Garvizu, del que supuestamente se le perdieron sus documentos, y de Vargas obligará a que uno de los capitanes, Camilo Ríos o Iván Brun, dirija el compromiso. Se presentarán once jugadores desde el minuto inicial y solo tendrá opción a un cambio en un partido que, sin duda, tendrá bastante desgaste físico, por el rival de turno. El partido de ida quedó 1-3, a favor del equipo ‘Camarata’.