Mujer hace que su padre confiese que la abusó

“¿Admitís que me violaste durante 18 años, que sos un pederasta, un pedófilo?”, es la pregunta que más se repite en el video en el que Romina Balaguer, de 36 años de edad, le hacía a su propio padre.

En la grabación se ve a Antonio Cisneros, siendo filmado por su hija, quien con palabras de desespero y rabia, lo invade con comentarios y argumentos que buscaban que aceptara que abusó sexualmente de ella durante 18 años, desde que era una bebe.

Hasta el momento, la publicación en su Facebook personal, ya completa más de 280.000 reproducciones y tiene más de 3.700 comentarios de los internautas.

Aunque, en varias oportunidades en medio de la grabación e incluso en su publicación, reitera que ya ha hecho las denuncias correspondientes, se ve al hombre tranquilo mientras que come en un restaurante.

"Aquí están las pruebas de la ‘La Loca’ (…) Me enfrenté a mi violador y abusador sexual durante 18 años, desde que era una bebé. He recibido aparte maltrato físico, psicólogico, torturas, desprecios y abandono de persona, y no sólo por parte de él, mi padre biológico, sino también por parte de la mujer que me parió (…) y por ese otro hijo -de su madre- que también abusó de mí a sus 14 años”, escribió Balaguer, en el post.

La mujer, quien es originaria de Argentina, ahora se cambio su apellido paterno, y aún pasa por un proceso psicológico para que pueda superar lo que le sucedió. Estuvo varios meses internada en centros de rehabilitación e intentó llegar al suicidio, según el portal yahoo.com

Por ahora, el video sigue generando controversia en las redes sociales y busca generar conciencia e incentivar a las personas víctimas para que denuncien.