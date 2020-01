Yasmani Duk se entrenará en Oriente

“El lunes me presento a entrenar en Oriente”. Así de claro fue el delantero Yasmani Duk, que hace poco retornó del Al-Ettifaq de Arabia Saudita. Tiene contrato vigente con Sport Boys hasta junio, pero aseguró que no se comunicaron con él para que trabaje bajo el mando de Pablo Caballero. En el equipo refinero le abrieron las puertas, con la venia de Eduardo Villegas y la del presidente del club, José Ernesto Álvarez.

Su retorno. Siempre tuve el deseo de volver a Oriente. Si me salí de ahí fue por cosas que pasaron. Cuando estaba en Arabia me puse a pensar en la forma de cómo me salí. Hable con mi familia de que tenía todas las ganas de volver a Oriente. Para mí será un orgullo retornar, si es que se da como lo tengo pensado. Otra vez estaré disfrutando triunfos y alegrías con la camiseta del equipo del cual soy hincha.

Con Villegas. El profe se enteró que estaba libre y me llamó para preguntarme si podría contar conmigo. Le dije que lo íbamos a hablar con mi representante y así fue.

Cambio. Cuando uno sale del país madura mucho en el tema futbolístico y también como persona. Creo que es un punto a favor. Ahora hay que tratar de aportar lo que uno ha aprendido. Todavía quedan compañeros con los que empecé en Oriente.

Objetivo. Quiero salir campeón con Oriente jugando, no como salí en 2010 alternando. Todo mi trabajo será apuntando a salir nuevamente al exterior, se lo dejé bien claro a ‘Keko’ (el presidente del club) y a Rodrigo (Osorio, su representante). Mientras uno tenga la capacidad y las oportunidades, hay que aprovecharlas.

Sport Boys. Es un club grande. Le tengo mucho cariño a las personas que me recibieron muy bien. Le pido disculpas a ellos porque siempre tuvieron las intenciones de que yo vuelva, pero sus dirigentes están en otra. Para mí siempre será un club apreciado porque cuando militaba ahí llegué a la selección y después conseguí grandes cosas.

Al hincha albiverde. Si me toca estar para esta temporada (tiene que desvincularse del Toro warneño), de mí solo van a esperar trabajo y sacrificio. Además que voy a aportar con goles y bastante sacrificio.