Dos nuevas demandas contra la cantante Mel B

Stephen Belafonte presentó una nueva petición ante el juez que lleva su polémico proceso de divorcio de Mel B, solicitando que se modifiquen los términos de la orden de alejamiento que la ex Spice Girl pidió en marzo. En ese documento figura que él no puede acercarse a menos de 90 metros de su exmujer y de sus dos hijas, Madison (5), a quien tuvieron durante su matrimonio, y su hijastra Ángel (10).

Según datos obtenidos por TMZ, el productor afirma que las dos niñas le han enviado mensajes de texto asegurando que "mamá está enfadada" y por eso no las deja verlo y preguntándole dónde está, a los que él no respondió para no incumplir la medida fijada por el juez.

A la vez, su exniñera Lorraine Gilles presentó una demanda contra Mel B, acusándola de difamación. La joven asegura que nunca estuvo embarazada del exesposo de la cantante y que no abortó.

La información que se hizo pública en el portal estadounidense también hace referencia a las acusaciones de robo de la artista a su entonces empleada. Por esa razón, Lorraine está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de limpiar su imagen.