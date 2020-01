La cerveza ingerida con moderación alimenta

Del mismo modo que el sol aporta una cantidad importante de vitamina D a las personas, la cerveza también tiene sus beneficios, pero siempre y cuando sea ingerida con moderación. Por ello no es para nada extraño que a partir del 2020, en Estados Unidos, será una práctica obligada, publicar los valores nutricionales en los envases de cerveza.



Según el Centro Médico de la Universidad de Maryland esta bebida contiene importantes minerales y vitaminas. El ente encargado de fiscalizar y publicar los valores nutritivos de alimentos y bebidas Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en su página web ya tiene preparado lo que se verá cuando se adquiera una lata de cerveza normal, vale decir con unos 5º de alcohol.



Se puede leer que las "rubias" no tienen azúcar ni cafeína y tampoco contienen vitaminas A, D o C. No aportan ácido graso, aunque sí tienen un alto contenido de minerales y vitaminas del grupo B. Por ejemplo, una lata, aporta entre el 1% de la dosis diaria recomendada de vitamina B12 y el 10% de niacina y de vitamina B6.



Sobre los minerales, se puede decir que aporta en pocas cantidades un 5%, de magnesio, otro 5% de fósforo y un 1% de calcio. Pero quizás el más importante de los minerales que aporta sea el silicio. Un estudio de la Universidad de Tufts afirma que dos latas de cerveza contribuyen a mejorar la densidad ósea. Aunque también señalan que aquellos que bebían más de esta cantidad tenían una menor densidad mineral en los huesos.



Es relevante su aporte en flavonoides, que actúan como antioxidantes previenen el daño celular. Según el Instituto Linus Pauling de la Universidad Estatal de Oregon, la cerveza, especialmente la lager, tendría una mayor concentración de antioxidantes que el té verde, lo que no quiere decir que beberla sea más sano que dicha infusión, dado que también hay que tomar en cuenta las 153 kilocalorías que tiene una lata y el contenido del alcohol de la cerveza.



Entre la espuma y la burbuja también hacen acto de presencia lo polifenoles, que, según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona específicamente sobre vinos y cerveza destaca que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y algunos tipos de cáncer, como el de ovarios, próstata o colon.



De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard los bebedores moderados tienen entre un 30 y un 35% menos posibilidades de sufrir un ataque cardíaco que los no bebedores”. Un estudio realizado por Pietro Manuel Ferraro, que también aconseja la moderación para lograr estos beneficios, señala que las "rubias" no solo facilitan la eliminación de cálculos renales, sino que reducen su aparición en un 41%.