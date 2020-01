Langostas provenientes de Bolivia alarman en Argentina

"No habría que alarmarse, pero preocupa". Así lo aseguró el subsecretario de Agricultura del Chaco, Jorge García al evaluar el impacto que podrían generar las langostas detectadas en distintas zonas de la provincia.

Es que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó sobre focos de langostas observados en los departamentos chaqueños Almirante Brown, 9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre, 2 de Abril y Fray Justo Santa María de Oro.

El funcionario provincial reconoció que esta situación "asusta", ya que son varias las mangas detectadas. Sin embargo, dijo que no afectaría a la producción primaria provincial, ya que no están en la época ni en el estadío del insecto cuando provoca daño. "Se las observó en un lote de avena y se están desplazando a desovar, pero no sabemos dónde. El Senasa tiene su sistema de alerta para actuar en estos casos", tranquilizó García.

Las langostas llegaron desde Bolivia. Allí, durante febrero y marzo provocaron severos daños a los cultivos. Y ahora, pasaron por Formosa y Chaco, con destino a las zonas del centro del país. En el Chaco, no hay cultivos que les sirva de alimento, por lo que no se habla de ataques. La plaga llegó en enero de este año a Bolivia y se extendió rápidamente. La plaga se multiplicó y atacó en regiones de Santa Cruz.

Los técnicos coinciden que la plaga migró desde Argentina, porque la "langosta sudamericana" es un animal típico de esas tierras, y que a diferencia de las tucuras comunes que se conocen, en la etapa adulta se vuelven voladoras y pueden recorrer grandes distancias.

Monitoreo permanente El Senasa se encuentra en la zona con trabajos de monitoreo y realiza el seguimiento de las mangas de langostas con la colaboración de los productores agropecuarios, las provincias involucradas y la población en general, con el fin de controlarla y evitar sus daños.

Los productores y la población en general deben realizar la denuncia inmediata en caso de identificar la presencia de la plaga ante cualquiera de las oficinas del Senasa.