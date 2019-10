Cusi pide 10 millones por daño civil de Calvimontes

La defensa del magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, anunció que pedirá un resarcimiento de diez millones de dólares al Estado por "daño civil" ocasionado por autoridades del Gobierno, que revelaron la enfermedad que padece.



"En esta razón, Gualberto Cusi, al haber sido dañado en su dignidad, tratado como una persona excluida de la sociedad, estigmatizada. Aquello que no tiene ningún precio, sin embargo, él ha solicitado una reparación de daños de diez millones de dólares", aseveró el abogado Eduardo León.



El jurista sostuvo que el proceso no debería durar más de un mes, debido a que se cuenta con toda la documentación que demuestra que el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, vulneró sus derechos al revelar la enfermedad que padece.



León advirtió que la defensa de la autoridad intentará conciliar y llegar a un acuerdo con Cusi, tras la disculpa pública que ofreció Calvimontes en horas de la mañana. Pese a ellos, descartó que se pueda "tranzar" para desistir de la denuncia.



"La querella se encuentra en el juzgado sexto de sentencia y la solicitud de resarcimiento también la va a conocer la autoridad de esa instancia. Queremos ver ahora como lo van a defender al ministro", aseveró el abogado.



Pide disculpas y Evo lo ratifica



En horas de la mañana de este miércoles, el ministro de Salud solicitó disculpas al magistrado, su familia y todos los que fueron afectados por sus declaraciones, que consideró "un error y exceso". También dijo sentirse "muy dolido".



Mientras que el presidente Evo Morales lo ratificó en su cargo, señalando que "goza de mucha confianza. Si bien, no tomó en cuenta algunas normas legales, para prevenir creo que dijo la verdad".