'Todo tiene su hora' es el álbum del año en los premios Grammy Latinos

La cantante mexicana Natalia Lafourcade tomó ventaja este jueves en la gala de los Grammy Latinos que se celebra en Las Vegas al llevarse tres de los cinco premios a los que opta, entre ellos el de Grabación del Año.



"Es realmente increíble. El corazón se me va a salir", dijo la artista de 31 años, totalmente emocionada por haber ganado uno de los galardones más importantes de la noche. "Ha sido increíble transformar el amor, el desamor, en lo que es "Hasta La Raíz"", explicó sobre el significado de su disco, que compuso en colaboración con el mexicano Leonel García.



Lafourcade quiso con este trabajo dejar atrás un fracaso sentimental y volver a sus raíces mexicanas. En una ceremonia previa no televisada, la cantante se había alzado con los Grammy Latinos a Mejor Álbum Alternativo y Canción Alternativa.



Los también mexicanos Maná subieron al escenario a recoger el gramófono dorado a Mejor Álbum de Pop/Rock por "Cama Incendiada", aunque aprovecharon la ocasión para reivindicar más políticos estadounidenses a favor de los derechos de la comunidad hispana.



"Hay que ejercer el voto, hay que votar por la gente que nos va a dar más calidad a los latinos", dijo su líder, Fher Olvera, sobre las elecciones estadounidense de 2016, arrancando el aplauso del público.



En tanto, el dominicano Juan Luis Guerra recibió tres premios --Álbum del Año, Mejor Canción Tropical y Álbum Tropical Contemporáneo-- que dedicó a su familia, sus músicos y su país.



El mexicano Leonel García, que partía como favorito con seis nominaciones, perdió ante Alex Cuba ("Healer") el Grammy a Mejor álbum cantautor.



El colombiano Juanes, que se llevó el premio a Mejor Video Musical Largo por "Loco de amor - La historia", agradeció por Twitter: "Hey, ¡me acabo de ganar un Grammy! Qué emoción, gracias a todos por el apoyo!".



Will Smith en español



La categoría de Mejor nuevo artista es una vez más un recorrido por los cantantes más transgresores de Latinoamérica.



Todos ellos se han visto beneficiados del poder de las redes sociales para darse a conocer, saliéndose de la cadena habitual que impone la industria. Entre los diez nominados destacan los colombianos Monsieur Periné, un grupo formado en 2007 y bastante conocido en su país, que además aspira al Álbum del Año por "Caja de Música".



Otros de los favoritos son el cubano Iván "Melón" Lewis, un genio del piano y el jazz que en esta edición ve recompensados años de trabajo, y los hermanos mexicanos Vázquez, un fenómeno nacido en YouTube.



Ricky Martin, Pablo Alborán y Alejandro Sanz son algunos de los artistas que cantaron durante la gala televisada. Pero la actuación más esperada es la de Bomba Estéreo y Will Smith, que colaboraron en el tema "Fiesta".



Los Grammy Latinos ya vivieron el miércoles una jornada cargada de emociones con el homenaje al cantautor brasileño Roberto Carlos, nombrado la Persona del Año. "Estoy muy emocionado. Sin duda es un momento muy especial en mi vida", dijo a la AFP. "Estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido".



Roberto Carlos, de 74 años, traspasó las fronteras de Brasil en la década de los 70 cantando al amor y a las mujeres en español, francés, inglés e italiano gracias a canciones como "Un millón de amigos", "Lady Laura" y "Jesús Cristo". Los grandes triunfadores de la pasada edición fueron el fallecido guitarrista español Paco de Lucía, Enrique Iglesias y Jorge Drexler. Joan Manuel Serrat fue honrado de su lado por su carrera.

Aquí la lista completa de los ganadores:



ÁLBUM DEL AÑO

"Todo Tiene Su Hora", Juan Luis Guerra 4.40



GRABACIÓN DEL AÑO

"Hasta La Raíz", Natalia Lafourcade



CANCIÓN DEL AÑO

"Hasta La Raíz", Natalia Lafourcade



MEJOR NUEVO ARTISTA

Monsieur Periné (Colombia)



MEJOR ÁLBUM VOCAL POP CONTEMPORÁNEO

"Sirope", Alejandro Sanz



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

"El que sabe, sabe", Tego Calderón



MEJOR CANCIÓN URBANA

"Ay vamos", J Balvin



MEJOR ACTUACIÓN URBANA

"El Perdón", Nicky Jam & Enrique Iglesias



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

"Hasta La Raíz", Natalia Lafourcade



MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA

"Hasta la raíz", Leonel García y Natalia Lafourcade



MEJOR ÁLBUM POP/ROCK

"Cama Incendiada", Maná



MEJOR ÁLBUM DE ROCK

"B", Diamante Eléctrico



MEJOR CANCIÓN DE ROCK

"Esclavo de tu amor", Cachorro López y Vicentico



MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR

"Healer", Alex Cuba



MEJOR ÁLBUM DE SALSA

"Son De Panamá", Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta



MEJOR CANCIÓN TROPICAL

"Tus Besos", Juan Luis Guerra



MEJOR ÁLBUM TROPICAL CONTEMPORÁNEO

"Todo tiene su hora", Juan Luis Guerra



MEJOR ÁLBUM DE FUSIÓN TROPICAL

"El Mismo", ChocQuibTown



MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

"Jazz Meets The Classics", Paquito D"Rivera



MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM

"Hasta la raíz", Natalia Lafourcade



MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL

"Dr. Ed Calle Presents Mamblue", Ed Calle y Mamblue



MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA

"Capriccio", Carlos Franzetti



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA

"Rachmaninov: Piano Concerto - Montero: Ex Patria", Gabriela Montero

"Alma brasileira", Débora Halász & Franz Halász

(EMPATE)



MEJOR VIDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA

"Loco de amor - La historia", Juanes



MEJOR VIDEO MUSICAL VERSIÓN CORTA

"Ojos color sol", Calle 13 con Silvio Rodríguez



PRODUCTOR DEL AÑO

Sebastian Krys