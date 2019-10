Viceministro califica a la Iglesia de racista

El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, calificó a la Iglesia Católica de racista, por su posición de rechazo ante la Ley de Identidad de Género, que determina que gay, lesbianas, transexuales, entre otros, puedan cambiar en sus documentos, datos de imagen e inclinación sexual.



"Históricamente, la esencia de la Iglesia ha sido el racismo, la discriminación. Es machista, tenemos una Iglesia machista, un Papa macho, un Obispo macho. No se ve el complemento de la mujer (...) Generalmente rechazan todo, lo que tienen que decirnos es, ¿qué quieren hacer con ellos (los homosexuales)? ¿Los vamos a quemar? ¿Los vamos a expulsar del país? La modernidad exige cambios de posición, están en una posición muy conservadora", afirmó la autoridad.



El fin de semana, el vicepresidente Álvaro García Linera promulgó la Ley de Identidad de Género que beneficiará a las personas transgénero y transexuales y les permitirá que cambien su nombre y adopten el sexo que elijan en su nueva cédula de identidad y en otros documentos.



La Iglesia, a través de un comunicado emitido la anterior semana, explicó que esta norma va contra los valores establecidos por el clero, que establecen la unión única de un hombre con una mujer. Por otro lado, la comunidad homosexual en Bolivia, aplaudió la promulgación de esta normativa.



Para Cárdenas, la Iglesia permanece en una actitud conservadora y cerrada, además de mantener creencias "antiguas" como las de la existencia del purgatorio, limbo, el infierno o el cielo.

"La modernidad necesita otras respuestas, tienen razón cuando dicen que la Iglesia es el opio de los pueblos, porque no permiten ver más allá y ver otros planteamientos. Esta es una iglesia anacrónica que tiene la obligación de estar de acuerdo con las exigencias de este momento", señaló.



Asimismo, Cárdenas recordó que en un evento a nivel nacional, le regaló a las autoridades eclesiásticas un espejo, para recordarles que deben ver sus errores, pues la Iglesia "no tiene moral para juzgar", tomando en cuenta al menos las 7 mil denuncias de violaciones a niños por parte de los curas de la Iglesia Católica.

Respuesta de la Iglesia ERBOL intentó comunicarse con la Conferencia Episcopal Boliviana, pero las llamadas al número fijo de esta institución no fueron respondidas.



Sin embargo, el padre Miguel Manzanera, miembro del Arzobispado en Cochabamba, dijo que la posición de este Viceministro está equivocada porque que las personas con distinta inclinación sexual aún no tienen el derecho de ser reconocidos legalmente a través de un documento, según las Naciones Unidas. "En alguna reunión se habló, pero nunca se aprobó. Según las Naciones Unidas, aún no tienen derecho a cambiar su identidad de género. Una persona puede presentarse ante la sociedad como quiera, si es hombre y quiere vestirse como mujer, que lo haga, el tema es que no se tiene que acatar esas normas", afirmó Manzanera en contacto con ERBOL.



Además advirtió que este cambio de identidad de género establecido en documentos, puede conllevar a fraudes en la firma de contratos, delegación de paternidad o maternidad y otros trámites, dijo.