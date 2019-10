Chile amplía equipo para enfrentar causa boliviana

Ascanio Cavallo, coordinador del equipo de comunicaciones; Joaquín Fermandois, coordinador de los historiadores; y el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, embajador en misión especial, son las tres personas que sumó Chile a su equipo para enfrentar la causa marítima de Bolivia.



El anuncio fue realizado por el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, quien afirmó en conferencia de prensa que "hemos solicitado a la presidenta (Michelle Bachelet) la ampliación del equipo que ha estado a cargo de la demanda en La Haya".



Conoce más: Evo cree que canciller de Chile necesita "psiquiatra"



Muñoz negó que Cavallo, periodista, investigador y escritor, tendrá un rol como portavoz, dijo que "el vocero es la presidenta de la República y el Canciller, y quien se designe para eventualmenbte responder, el papel del coordinador es desarrollar la narrativa para esta etapa y los mensajes y productos que sean necesarios".



Anticipó además para la próxima semana que su agente Felipe Bulnes se reunirá con el equipo de abogados internacionales en París, y que "al regresar a Santiago nos vamos a reunir con estos tres coordinadores que se suman al equipo, probablemente será el 21 que nos reunamos", según cita "La Tercera".



Lee también: Piden a Maduro y Correa no enviar recados a Chile



En Bolivia el presidente Evo Morales anunció para diciembre una cita con el equipo jurídico, excancilleres, expresidentes y otras autoridades que forman parte del equipo que hace la representación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



"Qué puedo responder a tales afirmaciones, no voy a responder a esta política del insulto, a esta política de la descalificación permanente de parte del gobierno boliviano a Chile y sus autoridades", acotó el Canciller de Chile, frente a los dichos de Morales sobre la necesidad de psiquiatra.



Puedes ver: Evo ve como una mamada ofertas de mar de Chile



Muñoz aseguró que "Chile siempre ha estado dispuesto a considerar formas imaginativas para mejorar el acceso que tiene Bolivia a los puertos de Arica y Antofagasta", pero sin discutir un acceso soberano a las costas del Pacífico.



El presidente bolivianos aseveró que "Chile tiene que estar convencido que ya no estamos en tiempos de invasión, de chantaje, estamos en temas de complementación. Ha chantajeado a Perú y a fracasado. Chile no tiene ningún argumento".