Heridos en concierto de Megadeth en Paraguay

La banda estadounidense Megadeth debió suspender un concierto en Asunción de Paraguay la noche del sábado luego que una avalancha de gente atropellara las barreras alrededor del escenario con saldo de varios heridos y contusos, informó la Policía.



El incidente se produjo en el estadio Sport Colombia, en las afueras de la capital, apenas comenzado el concierto, cuando cientos de fanáticos consiguieron romper las vallas de seguridad por lo que los integrantes del grupo de trash metal se retiraron a su camerino.



Un portavoz de la organización del espectáculo intentó en vano persuadir al público a retroceder a sus lugares. La banda, famosa por temas como In my darkest hour, Angry again o Tornado of souls, resolvió finalmente no volver al escenario y cancelar el concierto, el segundo que realiza en Paraguay desde 2011.



"Querido Paraguay, después de que las tres barricadas fueran rotas y cientos de fans aplastaran a tres guardias de seguridad, casi matando a una fanática, lamentablemente tuvimos que cancelar el show", escribió el líder de Megadeth, Dave Moustaine, en su cuenta de Twitter. "Por favor, comprendan que su seguridad es tan importante como la nuestra", agregó el vocalista, ex Metallica.



Una mujer sufrió fractura en un tobillo. "Les haremos saber tan pronto como se pueda reprogramar el show y podamos volver. Lo siento. Esto se escapó de nuestras manos y nos aseguraremos de que cuando regresemos utilizaremos un lugar diferente con seguridad. Otra vez, lo siento", subrayó.



En las instalaciones deportivas se expendían bebidas alcohólicas en botellas de vidrio -varias de ellas lanzadas al escenario- y había escasa presencia policial en un ambiente bastante caldeado, comentaron los testigos.