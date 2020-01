Alcaldía está paralizada por la vigilia

Aunque las actividades ayer por la mañana fueron normales, por la tarde muchas instituciones acataron el paro indefinido decretado por el Comité Cívico en tanto que la vigilia en el edificio del gobierno municipal que se inició el sábado por la mañana continúa y no se vislumbra una solución al pedido de renuncia del alcalde municipal, Franz Valdez.

Los bloqueadores insisten en que el burgomaestre y los concejales renuncien por supuesta negligencia en el ejercicio de sus funciones, lo que habría ocasionado la no ejecución de obras desde su posesión.



División en el MAS

Los hechos muestran grandes fisuras en el partido de Gobierno, pues entre los que exigen la renuncia del alcalde hay militantes del MAS, partido por el que Valdez accedió al gobierno municipal. Pastora Canizares, comerciante y reconocida militante masista,dijo que no levantarán el sitio a la Alcaldía hasta que Valdez renuncie. Quisimos conocer cuáles son los perjuicios que ocasiona al gobierno municipal el cierre de sus operaciones, pero el alcalde, que anteriormente afirmó que no renunciaría, no contestó su teléfono móvil.

Los vecinos, que reclaman la falta de obras, un hospital y un mercado iniciaron sus medidas el martes con un bloqueo de la ruta a Yacuiba y luego optaron por la toma de la Alcaldía