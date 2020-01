La paridad de género está al límite de los inscritos

En los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba y Pando, las postulantes femeninas apenas alcanzan el límite del cupo que obliga la norma para la selección de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En Tarija sucede con la participación masculina.

Con ello, se confirma que la ampliación de dos semanas del plazo de inscripción que se consintió en la Asamblea Plurinacional, para que se registren más precandidatos a estas dos instancias del Órgano Judicial, no favoreció a mayores postulaciones para cumplir plenamente la paridad de género.

En general, para los cuatro cuerpos del Órgano Judicial (TCP, TSJ, Consejo de la magistratura y Tribunal Agroambiental), hasta el viernes, cuando se cerraron oficialmente las inscripciones ampliadas, se presentaron 492 postulantes, 91 menos que los 583 registrados el 2011.

Según la lista de ciudadanos que presentaron su postulación en sobre cerrado, tres mujeres se inscribieron para La Paz y Potosí. Para el TC, hay tres en Potosí y dos en Cochabamba y Pando, respectivamente. En Tarija se anotaron solo tres hombres. Y aún faltan procesos de revisión de los requisitos comunes y específicos, impugnación y examen meritocrático.

Reacciones

La diputada de Unidad Nacional (UN) Ximena Costa, adscrita a la Comisión Mixta de Constitución que revisa los documentos presentados por los inscritos, cree que con esta falta de registrados no habrá una postulación real en el voto popular del 22 de octubre.

“Se supone que deberíamos elegir entre esos cuatro seleccionados, al menos dos hombres, dos mujeres o indígena. Si se inhabilitan ya no sería una elección, sino que todos los postulantes se habilitarán automáticamente porque se necesita dos mujeres para la papeleta. Ya no habrá una selección real, sino que se va acabar habilitando a todo el que postule. La elección por voto popular es una mala idea. Los resultados de 2011 muestran que no ha funcionado”, manifestó.

Emilio Varela, representante del Sistema Universitario que observa el proceso de preselección en la Comisión Mixta de Constitución, señaló que, si bien esto es un problema, no implica la suspensión total del proceso, sino solo lo relacionado al departamento específico.

“Por el momento, las cifras están dentro del marco establecido, pero aún podría haber depuración. Hay que esperar hasta el final y ahí vamos a ver exactamente si alguno de ellos se declara desierto”, dijo cauteloso.

Por su parte, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero explicó que todavía no puede evaluar esa situación.

“Solo podremos hacer esa evaluación cuando terminemos este proceso. Aún estamos abriendo sobres, falta ver los méritos de cada uno y falta que den el examen”, explicó la asambleísta.



El reglamento

Según el artículo 25 del reglamento para la preselección de altas autoridades judiciales, la Asamblea Plurinacional debe preseleccionar “hasta cuatro postulantes por cada departamento, de los cuales el 50% de los preseleccionados serán mujeres…” para el TCP y el TC.

“El artículo 22 de la misma norma aclara que la convocatoria se declarará desierta “cuando no se cumpla con el artículo 25”. Añade que si falta “un representante indígena o no se llega al cupo de igualdad de género, se habilita a el o la postulante que tenga la mejor calificación, que sea indígena o mujer, según corresponda”.



Prevé también que en caso de declararse desierta la convocatoria del proceso de preselección, la Asamblea Legislativa convocará nuevamente a un proceso de preselección.