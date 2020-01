Rolf Köhler Perrogón: “Solo 8.000 quemas fueron autorizadas por la ABT”

El director nacional de la ABT (Autoridad de Bosques y Tierra), escuchando el pedido de la Gobernación de Santa Cruz y del Viceministerio de Defensa Civil, determinó suspender de forma temporal las autorizaciones para las quemas de pastizales y los desmontes en todo el país hasta que disminuyan los problemas causados por los incendios forestales y las quemas descontroladas. Tal determinación fue informada el jueves, en una conferencia de prensa en Santa Cruz.



¿Cómo ve la situación de la sequía que está afectando al país y de las quemas?

Este es un año extremadamente seco, más seco incluso que en 2010. Ese año, en los meses de junio, julio y agosto, tuvimos cerca de 70 milímetros de precipitación en la ciudad de Santa Cruz y unos 200.000 focos de calor; fue cuando la ciudad se llenó de humo.



Este año, en los meses de junio, julio y agosto, ha llovido la mitad de lo que llovió en ese trimestre de 2010. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante crítica y a escala nacional ya tenemos contabilizados cerca de 60.000 focos de calor, por eso es que aprovecho para pedir a la ciudadanía en general que evitemos el mal hábito de echar cosas al piso, de tirar colillas de cigarro en la carretera, porque esto puede provocar incendio. Estamos ante una situación probablemente peor que la de 2010 cuando tuvimos 200.000 focos de calor en todo el país.



¿Qué se hará con la gente que chaquea sin autorización?

Lo que hace la ABT son procesos administrativos, aplica multas y el Ministerio Público sigue los procesos penales. En estos momentos nosotros tenemos 304 procesos administrativos por quemas no autorizadas, de los cuales más del 90% se concentran en el departamento de Beni.



Actualmente nosotros tenemos registrados 60.000 focos de calor, pero solo hay 8.000 quemas autorizadas por la ABT en todo el país, entonces lo que estamos haciendo es emitir una resolución paralizando temporalmente las autorizaciones para quemas hasta que mejoren las condiciones. Apelo a la comprensión de los productores y les pido que no prendan fuego en estas condiciones.



¿Cuánto tiempo va a durar esta pausa administrativa?

Va a depender de las condiciones climáticas; en la medida en que llueva nosotros vamos a restablecer las autorizaciones, porque en realidad es un verdadero daño lo que se está ocasionando con las quemas, pues en estas condiciones de extrema sequía no solo se quema la masa arbórea, sino también se disminuye la fertilidad del suelo, se quema la materia orgánica, se acaba con las plantas de leguminosas que hay en la pastura, entonces, por favor, no usen el fuego en estos momentos porque es totalmente perjudicial, medioambientalmente y en términos agropecuarios.



Después de que se otorga una autorización para quema, ¿cómo controla la ABT?

Cuando se autoriza una quema, se hacen todas las recomendaciones. Es más, el que pide una autorización tiene que contemplar todas esas contingencias, pero entendemos que con el fuego no se puede jugar y tenemos toda esta situación de desastre.



Yo apelo al apoyo de las otras instituciones que reciben dinero fruto de las multas que aplica la ABT. Fíjese que la ABT recauda Bs 240 millones al año, de los cuales a la ABT solamente se le asigna Bs 40 millones y el resto se reparte entre las gobernaciones, municipios, Fonabosque, etc., por lo tanto, debe haber un trabajo conjunto. No puede ser que después de seis años nos volvamos a encontrar con la misma situación.



Es necesario generar una política pública entre todas las instancias estatales para que de aquí a cinco o seis años una situación como esta no nos encuentre en pañales.



Estamos ante una situación de dura sequía, mucho fuego y mucho humo. ¿La ABT está con poco personal para fiscalizar?

Estamos ante una situación crítica, pero la fiscalización no es solamente de la ABT sino también de las gobernaciones y de los municipios que reciben recursos que provienen de la ABT.



Estamos ante un escenario que puede convertirse peor que en 2010 dada la gravedad de la crisis. En estos meses críticos de junio, julio y agosto ha llovido poco menos de la mitad que llovió durante esos meses en el año 2010, que fue la etapa más crítica.



¿Qué soluciones plantea la ABT?

No podemos aparecer solo con soluciones parche cuando hay un problema como el que se está viviendo ahora, sino que debe haber un trabajo permanente y coordinado, un trabajo interinstitucional, interdisciplinario, esto es lo que está faltando