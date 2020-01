Ray Davies, líder de The Kinks, Caballero del Imperio Británico

El músico Ray Davies, líder de la mítica banda de rock "The Kinks", fue hoy investido Caballero del Imperio Británico por el príncipe de Gales por sus servicios al mundo del arte.

El cantante y compositor, autor de clásicos como "You really Got Me", "Waterloo Sunset" o "Sunny Afternoon", recibió esa distinción en el palacio de Buckingham, a los 72 años de edad, informó la familia real británica.

Cuando le notificaron que se le iba a otorgar ese título, Davies aseguró que inicialmente sintió "una mezcla de sorpresa, humildad y alegría, y un poco de vergüenza", pero que "tras pensarlo un poco" decidió aceptar "por la familia, los fans" y todos los que le inspiraron para escribir.

Además, el compositor reveló hoy que se encuentra escribiendo un nuevo musical sobre "hermanos", pero rechazó dar más detalles al respecto.

Esta no será la primera incursión de Davies en el mundo de los musicales, que en 2015 recibió el premio Olivier al Mejor Nuevo Musical por "Sunny Afternoon", con música y letras suyas.

"The Kinks" nació al norte de Londres en 1963 y se convirtió en una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos.



Además, se les considera los padrinos del "britpop" y su estilo ha sido imitado por grupos como "Oasis" o "Blur".

Cinco de los discos del grupo, que se separó en 1996, se encuentran incluidos en la lista "Los 500 mejores álbumes de la historia" de la prestigiosa revista Rolling Stone.

Además de Davies, el fotoperiodista de guerra británico Donald McCullin también fue investido con un idéntico galardón, el de Caballero del Imperio, por una carrera de más de 60 años en la que ha fotografiado decenas de conflictos bélicos, entre ellos en el Congo, Biafra (Nigeria), Vietnam, Afganistán, Irán o Uganda.