El Defensor ve 'maltrato' del hijo de Evo y Zapata

La Defensoría del Pueblo lamentó que los temas en los que se ven involucrados niñas, niños y adolescentes en Bolivia, se traten de manera tan irresponsable, superficial e irrespetuosa, especialmente cuando se encuentran en juego factores de poder e intereses políticos y económicos que menosprecian y vulneran sus derechos.



Mediante un comunicado, que comprende siete aspectos sobre el caso que involucra al presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, su ex novia, y a un menor, recuerda que existen en el país normas que "protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por encima de cualquier interés, estrategia jurídica, instrucción de autoridad pública".



Exige que los diferentes actores "cesen en la utilización de una temática que solo incumbe e interesa a la madre y al padre del niño, que debieran ser las únicas personas autorizadas para referirse al estado, lugar de residencia o condiciones de un niño, niña o adolescente".



Deplora además que "este caso refleje una vez más conductas que son recurrentes y cotidianas en una sociedad machista, adultista y patriarcal donde la desprotección, el abandono y la instrumentalización de los menores se han naturalizado".



Concluye señalando que "Demandamos que no se desvirtúe el fondo de este asunto, que no es otro que investigar de manera proba, adecuada y oportuna, las graves denuncias de corrupción (...) Exigiendo que se respeten los derechos constitucionales las personas involucradas directa o indirectamente, a ser sometidas a un debido proceso".