Bachelet: Por ser mujer fue fácil destituir a Dilma

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó hoy que la destitución de la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff, no le gustó y que fue más fácil de llevar a cabo porque se trató de una mujer y no de un hombre.



"Yo soy muy buena amiga de Dilma. Me gusta. La llamo. La Constitución de Brasil lo permite (la destitución), así que en términos de legalidad no puedo decir nada. Pero no me gusta lo que pasó, eso es todo lo que puedo decir", dijo Bachelet en una conferencia en el centro de estudios Wilson Center de Washington.



"Y creo que es más fácil cuando es una mujer que cuando es un hombre", agregó, en medio de un fuerte aplauso en un auditorio de unas 300 personas.



Bachelet se pronunció sobre la destitución de Rousseff, que tuvo lugar el pasado 31 de agosto, en el turno de preguntas de su conferencia sobre la participación de las mujeres en la política.



Tanto Bachelet como Rousseff han sido las primeras mujeres en ser presidentas en sus respectivos países.



Otra de las asistentes le preguntó si cuando ella hizo campaña "sufrió el sexismo que enfrenta ahora Hillary Clinton", la candidata demócrata a la Casa Blanca.



"Claro, yo era la gorda. (...) Siempre hablan de quién me da las ideas, y aún hoy como presidenta, es mucho sexismo el que hay, aunque pensemos que la sociedad ha mejorado mucho", respondió Bachelet, elegida primera presidenta de Chile en 2006.



"Si eres mujer -prosiguió- te dicen que eres débil porque no gritas y dices malas palabras. Algunas mujeres líderes se disfrazan de hombres. Pero tú tienes que respetar tu propia manera de liderar".



"A menudo me siento apenada por cómo los medios tratan a Hillary", agregó, sin profundizar más al respecto.



La presidenta de Chile comienza hoy, tras participar en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, una visita de dos días a Washington para conmemorar el 40 aniversario del asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier en la capital estadounidense por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.

