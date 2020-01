Francho Barón: “Es una historia con muchas vertientes”

Un equipo de CNN en español dirigido por su productor Javier Monne, el periodista Francho Barón y el camarógrafo Fernando Ramírez, desempolvaron el caso de LaMia con la difusión de documentos que establecen que el avión no debió cubrir el vuelo 2933 a Colombia con el saldo de 71 víctimas fatales y seis sobrevivientes porque el seguro de BISA no estaba en vigor por falta de pago y por exclusión territorial.



¿Qué es lo importante de este informe?

CNN se comprometió desde el primer minuto del hecho porque a parte de ser una tragedia humana nos pareció una historia con muchas vertientes y que es muy universal. Desde el primer momento entendimos que había una responsabilidad que iba más allá de un simple acto negligente de un piloto. Hemos trabajado duro a lo largo de estas semanas y quien lea el reportaje va ver que no es una ligereza nuestra, no es una aventura con información no confirmada, pues los documentos son verídicos y reales. Hablan por sí solos. Había unas cláusulas muy claras de exclusión geográfica que la compañía violó sistemáticamente porque el seguro no estaba en vigor por un problema de pagos. Solo hay que acudir a la ley de aeronáutica para encontrar que se establece de forma clara responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil a la hora de fiscalizar a las compañías aéreas.

¿Qué les impactó de este tema?

Desde el momento en que se confirmó el accidente yo hice mi maleta y me fui a Chapecó y otros compañeros a Colombia. Nos tocó las fibras más íntimas porque aparte de un equipo de fútbol y la tripulación murieron 21 compañeros periodistas. Nosotros pudimos estar en ese avión y hoy nuestras familias estarían llorando nuestra ausencia”.