Twitter compra el 11% de SoundCloud

Twitter compró el 11% del servicio de música en línea SoundCloud, que estaría a punto de ser adquirido por Spotify, indicaron este jueves el periódico sueco Dagens Industri y el británico Financial Times.



SoundCloud, fundado por un sueco en 2008 y con sede en Berlín, tiene 175 millones de usuarios pero todavía no es rentable.



Según Dagens Industri, que accedió a documentos financieros en el Reino Unido sobre la transacción, Twitter pagó 70 millones de dólares para comprar el 11% de la compañía.



Por su parte el Financial Times indica que Spotify, líder mundial de la música en "streaming", está en "negociaciones avanzadas" para comprar a su competidor.



En marzo SoundCloud lanzó una oferta de abono para escuchar música de 9,99 dólares mensuales en Estados Unidos y 9,99 euros en Europa.



La nueva oferta llega a un mercado muy competitivo en el que además de Spotify también están los estadounidenses Apple Music, Pandora, Tidal y Napster, y el francés Deezer.



Spotify, que en septiembre superó los 40 millones de abonados de pago y este jueves anunció su llegada a Japón, no ha tenido beneficios anuales desde su creación.



En 2014, los últimos datos disponibles, facturó 17 millones de euros y tuvo pérdidas de 39 millones.