Nona, Sandra, Mónica y Sissi toman el micrófono

¿Cómo es un día perfecto? Mónica Salvatierra dice que todos los días pueden serlo. “Depende de la actitud que se tenga. Hoy puede convertirse en una jornada de oportunidades o de problemas, todo está sujeto a si somos positivos o negativos”.



Con esta lógica inaugurará el lunes la revista radial Un día perfecto, que conducirá junto a Sissi Áñez, Sandra Parada y Nona Vargas.

El espacio irá de lunes a viernes, de 11:00 a 12:40, por radio Andrés Ibáñez FM 97.9.



El programa tendrá segmentos de moda, tecnología, lanzamientos musicales, agenda cultural y deportes, pero sobre todo será una plataforma de información y de análisis. Nona explica que en el ciclo se escuchará desde cómo está el tráfico en la ciudad hasta una lectura de los hechos políticos más trascendente del país.



Sandra, que regresa a los medios de comunicación después de un breve descanso, detalla que Un día perfecto será un programa hecho por mujeres, pero que está dirigido a un público extenso. “No excluiremos a nadie, ya que abordaremos distintas temáticas. Nuestra propuesta es hacer una radio adulta y reflexiva. Queremos aportar, no solo con información y análisis, sino también demostrarle a la gente que hay días perfectos, y esto no solo se logra con llevar dinero en la cartera”.



Sentí el aire

El eslogan del programa es Sentí el aire y ya da una pista de la sensibilidad que tendrá el espacio. Sissi sostiene que las cuatro son amigas y que decidieron reunirse para “realizar un proyecto útil y dinámico”. Cuando le consultamos sobre la competencia en ese horario, Áñez responde que “en el mercado hay espacio para todos. Y finalmente la gente puede elegir, nosotras estamos proponiendo algo distinto. En el último tiempo he aprendido a disfrutar mucho de este medio. Queremos crear un ambiente para poder transmitirlo. Habrá que estar a la altura de los otros espacios”.



Mónica señala que este espacio es un ensayo para saltar a “otras plataformas”, pero aclara que por el momento se concentrarán en el éxito de este espacio. “Será un programa inspirador, con mucha información de la coyuntura donde destacaremos las buenas noticias”. Asimismo Salvatierra manifiesta que es la única que hará su debut en el micrófono.

“Siempre he querido hacer radio. Un día perfecto es un sueño que se hará realidad para todas nosotras”, afirma