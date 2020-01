Dan luz verde a dos créditos con China para tramos viales

El Órgano Ejecutivo aprobó los decretos supremos 3012 y 3014 que autorizan la firma de convenios de crédito preferencial por un monto de $us 577,2 millones con el Banco de China de Exportaciones-Importaciones (Eximbank) para dos proyectos carreteros.El decreto 3012 autoriza al embajador de Bolivia en China suscribir el convenio de crédito preferencial, por un monto de $us 215 millones para la vía El Espino-Charagua-Boyuibe.De la misma forma, el DS 3014 autoriza el crédito de $us 362,2 millones para el tramo central Doble Vía El Sillar, que será ejecutado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).Otros desembolsosSobre el tema, el embajador de China en Bolivia, Wu Yunshuan, dijo que expertos de su país están trabajando en los créditos financieros para facilitar desembolsos y ejecutar proyectos en Bolivia.“Como han visto, estamos firmando acuerdos de créditos. Ambos países estamos trabajando mucho. Sabemos que con esos créditos se ejecutan proyectos importantes para el desarrollo económico y social de este país hermano”, sostuvo. El diplomático, dijo desconocer las cifras de los recursos a desembolsar para 2017.El presidente Evo Morales pidió ayer valorar el apoyo incondicional de China en diversas áreas y en la ejecución de proyectos estratégicos, “sin condicionamientos” como sucede con otras potencias y organismos internacionales.Deuda externaSegún los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), hasta el 31 de octubre, el saldo de la deuda con China llegó a $us 588,6 millones (8,6% de participación en la deuda total).Cuando se concreten los créditos, la deuda ascenderá a $us 1.165 millones. Más aún, luego que ayer el embajador chino firmara un proyecto de seguridad ciudadana con el Gobierno por $us 100 millones, según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio.En los primeros meses de 2017, el Ministerio de Obras Públicas adjudicará la construcción del aeropuerto Viru Viru Hub con crédito chino, por hasta $us 400 millones.Beneficio y participaciónPara el vicepresidente del Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (Ceatpenal), Óscar Reynolds, la mejora de las vías beneficia al sector y al desarrollo. Pidió, sin embargo, que los proyectos consideren estacionamientos temporales o descanso nocturno para evitar accidentes.El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz, Marco Romero, instó al Gobierno a que los deje participar en las obras en condiciones igualitarias, para poder acceder a las garantías