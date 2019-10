Eric Clapton se despide de B.B. King con un emotivo video

El mundo de la música se quitó el sombrero en honor al legendario guitarrista estadounidense de blues B.B King, que murió el jueves a los 89 años, inundando las redes de sentidos comentarios de despedida.



Eric Clapton, que compartió escenario, estudio y amistad con King, dijo en su página de Facebook: "Sólo quiero expresar mi tristeza y dar las gracias a mi querido amigo B.B. King", y publicó un video (que se puede ver en inglés, en el encabezado de esta nota).



"Ha sido un faro para todos aquellos que amamos a este tipo de música y se lo agradezco de todo corazón. Así que si no están familiarizados con su obra, les animo a ir a buscar a "B.B. King Live At The Regal" (1964), el álbum por el que realmente todo comenzó para mí como a joven guitarrista ", recomienda el músico inglés.



Además lo destaca entre los miles de guitarristas famosos. "No hay muchos guitarristas que toquen con la pureza de B.B.", añade Clapton.



Los Rolling Stones pagaron su tributo. Mick Jagger tuiteó que B.B. King "era alguien a quien todos admirábamos."



El exbaterista de los míticos Beatles, el inglés Ringo Star, tuiteó: "Dios bendiga a B.B King paz y amor para su familia. Ringo y Barbarax" (en alusión a su esposa Barbara Bach).



Slash, exguitarrista de los controvertidos Guns n" Roses, dijo en Twitter que estaba "Devastado por la muerte de BB King. Mi guitarrista favorito de blues & un hombre verdaderamente maravilloso. Q.E.P.D BB."



"B.B. King tuvo una enorme influencia en mí y en muchos otros. Siempre lo llevaré en el corazón", afirmó el exguitarrista de Dire Straits, Mark Knopfler, también en las redes sociales.



"Toquen hoy una canción de B.B King & y recuérdenlo! Q.E.P.D Sr. King & y gracias por toda su Música Maravillosa!", tuiteó de su lado el actor negro y productor cinematográfico estadounidense Samuel L. Jackson.