La elección de rector de la ‘U’ será debatida el miércoles

El miércoles 27 de este mes, el Ilustre Consejo Universitario (ICU) intentará nuevamente definir la fecha para la elección de rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), toda vez que la sesión del viernes, que había sido convocada para tratar dicho tema, se suspendió sin lograr este cometido.

El rector Juan Ortubé explicó ayer en conferencia de prensa que este lunes se lanzará la convocatoria nuevamente para que el ICU reinstale la sesión este miércoles. El único punto a tratar será el de los comicios para rector y vicerrector.

Según Ortubé, una sugerencia de la Corte Electoral Permanente (CEP) es que las elecciones se realicen el 9 de septiembre y la segunda vuelta, en caso de no haber ganador, el 16 del mismo mes; sin embargo, la última palabra la dirá el ICU.

El actual rector, cuyo mandato fue ampliado por el ICU hasta el 29 de julio, agregó que el viernes no se abordó el tema de la elección de rector y vicerrector, porque no hubo los dos tercios de votos para declarar la sesión por tiempo y materia, pues ya habían concluido las cuatro horas de debate que establece el reglamento y algunos delegados abandonaron la sala, dejando al Consejo sin cuórum.



Coca o Menacho

De acuerdo con las normas de la estatal cruceña, el 29 de julio Ortubé debe entregar el mando al decano de la facultad más antigua de la universidad, que, en este caso, es la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales.

Según Ortubé, el cargo de rector puede ser ocupado por Alfonso Coca o Manfredo Menacho, toda vez que ambos pugnarán el próximo martes en la segunda vuelta de elección de decanos, vicedecanos y jefes de carrera.



Clases hasta el 15 de agosto

Una vez levantadas todas las medidas de presión por parte de los universitarios, docentes y estudiantes se han abocado a pasar clases, las mismas que se prolongarán hasta el 15 de agosto, fecha prevista para el inicio del receso académico.

Otro de los puntos tratados por el ICU en la sesión del viernes fue la elección del quinto vocal de la Corte Electoral Permanente, resultando elegido el abogado y docente Róger Guzmán.

La elección de este vocal se hizo mediante voto secreto para escoger entre dos postulantes: Guzmán y Raúl Roca. Guzmán obtuvo 49 votos, mientras que Roca solo logró 16 votos