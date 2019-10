Roberto: "Hay un silencio cómplice en el Concejo"

Tras la aprobación del Programa Operativo Anual (POA) 2016 de la Alcaldía cruceña en el Concejo, con 10 votos a favor, el excandidato a alcalde de UCS, Roberto Fernández, criticó a los concejales de la oposición por no cuestionar a fondo y aprobar sin mayores observaciones el presupuesto.



"Hay un silencio cómplice en la aprobación del POA 2016. A mi me duele la forma en la que se aprobó este presupuesto y más por la bancada de UCS", dijo en una entrevista en el canal Red Uno, en la que dirigió las críticas hacia los concejales de su propio partido.



Fernández dijo que no existe una explicación clara sobre los presupuestos aprobados ayer. "Se habla de nuevos hospitales cuando ni los que ya existen funcionan bien", manifestó.



El excandidato exigió que se explique a la población al detalle cuánto se destina para cada área. "Del monto total, cuánto es para equipamiento, cuánto es para construcción, cuánto es para personal", cuestionó.