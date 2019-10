6 heridos por fuego en canales de TV del grupo Clarín en Argentina

Seis personas sufrieron lesiones sin gravedad el domingo al incendiarse un depósito de los canales de televisión de aire y de cable del Grupo Clarín, el mayor multimedios argentino, en un siniestro que logró ser controlado por los bomberos, según fuentes oficiales.



"No hay víctimas fatales. Hubo seis personas atendidas y cuatro de ellas trasladadas a un hospital", dijo Alberto Crescenti, del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), en declaraciones al canal Crónica TV.



El fuego se inició en un depósito de utilería, según un reporte preliminar de la policía. El edificio contiene a los canales 13 de aire y TN de noticias por cable, además de otras señales del grupo mediático. Todas ellas cesaron sus transmisiones.



"Había humo. Se cortó la luz. Afectó un depósito de utilería del canal. Se propagó el incendio. No llegó el humo a los estudios de TN (de noticias), pero si a los de Canal 13, pero sin fuego. Susto al principio, ahora más tranquilos", dijo la periodista de TN Dominique Metzger a Crónica TV.



El incendio "está controlado", dijo TN en su portal web. Las sedes televisivas están ubicadas en el barrio de Constitución, cerca de la estación terminal de trenes del mismo nombre, a unas 20 calles del centro de la capital.



"Recibimos un alerta. Visualizamos fuego en un depósito contiguo. No hay víctimas. Dimos oxígeno a personas afectadas. Hubo una evacuación", dijo Crescenti al canal C5N.



La evacuación del edificio pudo realizarse sin escenas de pánico, según testimonios de empleados. Otros canales de cable de noticias reportaron que el fuego estalló a raíz de un cortocircuito en un sector donde trabajaban operarios.



Aún no hay versión oficial sobre el origen del incendio.,

AHORA. Agustina Muda desde el canal: "El fuego está controlado" pic.twitter.com/DZoZH5Zz5q— TN - Todo Noticias (@todonoticias) enero 31, 2016 n n n n