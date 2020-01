Jesuitas piden no exhumar restos de padre Luis Espinal

Casi 37 años después de haber sido asesinado y enterrado, la tumba del padre Luis Espinal Camps puede ser reabierta y sus restos exhumados por un conflicto entre militares que actuaron en esa época. El desentierro, que gestiona el abogado Frank Campero, pretende establecer las razones de la muerte del que fuera director del semanario Aquí; mientras la orden de los jesuitas pide no realizar este acto por respeto a la memoria del sacerdote.

Desde diciembre, cuando se anunció el desentierro de los restos del religioso, un grupo de activistas está en las proximidades del blanco mausoleo jesuita en el Cementerio General de La Paz en procura de evitar la exhumación del cuerpo.

El superior provincial de los Jesuitas en Bolivia, Oswaldo Chirveches, dijo que ellos deben consultar a Roma si autorizan este procedimiento porque son propietarios de los predios donde está enterrado el cuerpo de Espinal Camps.

Chirveches admitió que la congregación no es parte del proceso judicial porque es una disputa entre dos militares y ellos piden respetar la historia. “No sé si podemos rechazar, pero estamos diciendo que no estamos de acuerdo. Legalmente tendríamos que consultar una vez que nos llegue la notificación. Tenemos que reunirnos con los abogados, incluso con el padre general en Roma. Yo no puedo tomar solo las decisiones”, dijo Chirveches cuando fue consultado sobre las acciones que realizarán para evitar que saquen los restos.

La activista de los Sobrevivientes de las Dictaduras, Victoria López, afirmó que se pretende “profanar” la tumba porque todos saben, y los libros de historia así lo refrendan, que el padre Espinal falleció a causa de disparos de arma de fuego. “Tenemos los periódicos de la época y los ejemplares del semanario Aquí donde están las fotos del asesinato”, aseguró.



Según el abogado Frank Campero, esta exhumación busca establecer las causas de la muerte del padre Luis Espinal porque, en su criterio, hay una acusación de su cliente, coronel Roberto Meleán en contra de su camarada Jaime Niño de Guzmán, a quien acusa de ser el autor de la muerte del religioso y su cliente está acusado injustamente; afirmó que el certificado forense de la época refiere que Espinal falleció por “sangrado interno agudo” y no refiere disparos de armas de fuego y, por tanto, amerita conocer las razones de ese asesinato.

Audiencia suspendida

Ayer por la mañana debía realizarse la exhumación, pero fue suspendida porque la Fiscalía no había notificado al acusado, que vive en Santa Cruz.

El Ministerio Público requirió la suspensión y el abogado Campero solicitó que la audiencia se realice la próxima semana para verificar su argumento