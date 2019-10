Cocaleros de los Yungas anuncian bloqueos

La Asociación Departamental de Coca (Adepcoca) anunció a través de sus dirigentes que el bloqueo de caminos anunciado para este domingo, se pospuso hasta el día miércoles. Aseguraron que la medida se mantendrá hasta dialogar con el presidente Evo Morales.



“Esta mañana (sábado) nos reunimos con el Comité de Bloqueo y la Dirección Departamental de Adepcoca, hemos determinado que a partir del miércoles, a las 00:00, se empieza con el bloqueo de caminos en los Yungas de La Paz”, anunció el representante del sector, Javier Coco Aparicio.



Recordó que el pasado lunes, el sector presentó ante las autoridades del Ejecutivo un pliego petitorio de 10 puntos con demandas que se centran especialmente en salud y educación, el cual de no ser atendido, iba a obligar al sector a iniciar un bloqueo este fin de semana. Sin embargo, Coco Aparicio dijo que no se afectará la festividad del Carnaval con una movilización.



“Como dirigentes vamos a esperar hasta que se consiga el objetivo, ya basta de hablar con viceministros o ministros, vamos estar presentes en el bloqueo hasta hablar con el hermano presidente (Evo Morales) porque es la máxima autoridad del país”, indicó.



Apoyo al proceso



El dirigente también recordó que el sector de los cocaleros de los Yungas siempre apoyó al denominado “proceso de cambio” y que incluso llegaron a aportar económicamente en campaña electoral para que Evo Morales llegue a la silla presidencial.



“Los Yungas ha sido una pieza calve para que el hermano presidente llegue a la presidencia, pero ahora no quiere decir que estamos por el No, es una reivindicación justa y por nuestros derechos es que estamos reclamando”, afirmó Coco Aparicio.



En tanto, el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, aseguró que en 10 años de Gobierno, el presidente Evo Morales olvidó atender las demandas de construcción y mejora de caminos, salud y educación.



“Hermano Evo, no estamos en contra del proceso de cambio, no estamos en contra del Referendo, siempre te hemos apoyado en las buenas y en las malas, pero te has olvidado de los Yungas en estos 10 años”, dijo Gutiérrez dirigiéndose al Primer Mandatario.