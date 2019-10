Dron: Negrete dice que no les dejan hacer auditoría

“El ministerio Público está actuando sobre supuestos” en la investigación del caso dron, porque luego del precintado del vehículo de vigilancia y el equipamiento correspondiente nadie ha realizado un estudio adecuado del mismo, explicó el secretario de Defensa Ciudadana, José Negrete, en la red Unitel.



También señaló que por este precintado no se les permite hacer una auditoría interna, dado que esos resultados permitiría ver si hay o no indicios para abrir un proceso penal. “Todos hablan sobre supuestos”, insistió.



Negrete aseguró que la compra de este equipo cumple con los requerimientos de la Policía, y las especificaciones técnicas que se solicitó.



Respecto a los duros cuestionamientos que hay en la compra de este equipo, Negrete indicó hay personas interesadas en desprestigiar la gestión del alcalde Percy Fernández.



La Alcaldía cruceña compró, por 3,6 millones de bolivianos, un equipo de monitoreo móvil para la Policía. Sin embargo esta institución se niega a recibirlo, debido a que no cumpliría con las especificaciones solicitadas.