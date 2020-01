Niña fanática de la caza causa polémica por fotos

Una niña estadounidense de 12 años, Aryanna Gourdin, desató las criticas de las redes sociales por postear fotos en Facebook donde se la ve con animales que ella misma mató durante un safari con su padre.



Entre los animales que se pueden ver hay antílopes, jirafas, osos, búfalos y cebras, entre otros. Ella sonríe con las armas que utilizó para matarlos.



"Una de las mejores cacerías en las que he estado, te veo el año que viene África", dice el tuit de la niña



Las fotos no tardaron en encender la polémica en las redes, con la gente dividida entre aquellos que llaman la chica "asesina" y los que defienden su derecho a cazar, informó Infobae.



Por las fotos, Aryanna -originaria del estado de Utah, donde también suele ir a cazar- hasta recibió amenazas de muerte. Su foto con la jirafa fue la que más afectó la sensibilidad de los internautas. "Me hace entrar ganas de matarla", escribió por ejemplo uno, según reportó el británico Daily Mail. "Hazle un favor al mundo y mátate antes de que otros te hagan desaparecer", escribió otro.



Pero a pesar de las criticas y de las amenazas, en una entrevista con el programa Good Morning America, la chica estuvo lejos de mostrar arrepentimiento. Al contrario, quedó firme en defender su pasión por la caza, afirmando que ninguna opinión podrá hacerle dejar el hobby que ama.



"Es algo que me aprecio y me gusta, y quiero que la gente vea mis experiencias", dijo la adolescente. "Yo soy una cazadora y no importa lo que la gente diga de mí, nunca voy a parar", agregó.



También el padre salió a defender a la hija, afirmando que la jirafa cazada era un "animal problemático" en la zona, ya que "comía los recursos que otras jirafa necesitan para sobrevivir". El hombre agregó además que la carne de los animales muertos sería usada para alimentar a los 800 huérfanos del pueblo vecino.