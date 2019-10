En La Paz también hay denuncias

Luego de la intervención a la Caja Nacional de Salud (CNS), una serie de denuncias empezaron a surgir en la regional de La Paz. Según ANF, una de ellas tiene que ver con un caso de presunto nepotismo, en la que estaría implicado el secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan José Guzmán, que supuestamente tiene parientes que trabajan en la entidad.



El caso fue denunciado por funcionarios que decidieron mantener su nombre en reserva y se remite a que la esposa Y.O.P., el hermano N.G.H. y dos cuñadas del dirigente se encuentran trabajando en la CNS. La ANF se comunicó con Guzmán, sin embargo no quiso hablar del tema y derivó las consultas a la comisión de la COB que intervino la Caja junto al Ministerio de Transparencia.



El secretario de Conflictos de la COB, Emigdio Izquierdo, dijo que se está llevando adelante una investigación a Guzmán por estas denuncias realizadas en su contra y que, por este motivo, él ya no es parte de la comisión que intervino la CNS.



“Está siendo investigado Juan José, el compañero (Juan José Guzmán) no es solo producto de investigación, si se descubre algo hay que decirlo, pero hasta el momento no podemos adelantar prejuicios para afectar de ninguna manera”, manifestó el dirigente sindical /ANF.