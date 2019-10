Las comunidades ponen condiciones para ser trasladadas

La ayuda de las autoridades de los gobiernos nacional, departamental y local está ausente, según los propios ayoreos.

De acuerdo a estudios de Apcob, el primer asentamiento se dio en inmediaciones de la plaza Blacut y en la exestación brasileña.?Luego, en 1979, se ubicaron en la Casa del Campesino, zona de Guaracachi, y finalmente, en 1985, en el barrio Bolívar, donde se creó la comunidad Degüi.



Los dirigentes aseguran que no se oponen a otro traslado, si es que le dan condiciones de vivienda y de infraestructura, asegura César Picanerai, presidente de la comunidad Degüi.

Pero, Jane Gabide, dirigente de Garay, resalta que ellos ya ganaron su derecho de propiedad por estar asentados más de 10 años en la Pampa de la Isla.



Apcob, que desde 2005 promueve proyectos de desarrollo en este pueblo, asegura que hay ausencia del Estado. “Cómo se le exige buen desarrollo cuando no se está trabajando con ellos”, cuestiona Leny Rodríguez, encargada de proyectos. La comunidad ayorea en la ciudad ha recibido ayuda de organismos no gubernamentales, como la Misión Evangélica Sudamericana, Hábitat y otros, pues es poco el apoyo de las autoridades. La Alcaldía ha pavimentado un acceso a su comunidad en la Villa.



Propuesta municipal

La alcaldesa Desirée Bravo indicó que los pobladores de Garay, en la Pampa de la Isla, se han involucrado mejor, porque participan como cualquier vecino. Sin embargo, los de Degüi, de la Villa Primero de Mayo, no quisieron ser trasladados a un sitio donde tendrían viviendas y mejores condiciones, pues la ONG que trabaja con ellos se opuso. No obstante, la comuna cruceña prevé retomar el proyecto.



Leny Rodríguez, de Apcob, respondió a la alcaldesa indicando que el terreno donde está Degüi es una conquista de los ayoreos.

Rodríguez dijo que si les dan otro terreno puede pensarse para los que quieran irse de forma voluntaria