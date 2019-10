Achacollo estaba enterada de corrupción, según video

Un video difundido ayer por Erbol revela que la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo sabía de la corrupción al interior del Fondo Indígena. La red informativa publicó dos materiales del mismo video que está fraccionado en dos partes, pero que fue grabado en 2013 durante una reunión del directorio del Fondo Indígena Origina-rio y Campesino (Fondioc) en la capital pandina, Cobija.



En el primer material que tiene una duración de 25 minutos con 53 segundos, el entonces director del Fondo, Marco Aramayo, detalló las irregularidades que había encontrado en esa entidad como la aprobación de proyectos de manera irresponsable, que había funcionarios implicados en actos de corrupción y que además eran avalados por dirigentes.



En esa cita, y a través de un proyector, Aramayo explicaba las anormalidades que halló. Hizo notar que para mandar a elaborar proyectos, los campesinos se veían obligados a acudir a “técnicos vivillos” del Fondioc, quienes les pedían dinero irregular.



“No falta el que le dice ‘sabes, te voy a cobrar 100 mil, firmá aquí y lo vas a pagar del (desembolso del) mismo proyecto’”, narró. Además advertía que esas acciones generaban una cadena y “afuera del Fondo se ha formado un aparato grande de mafia que opera con técnicos adentro del Fondo Indígena”.



Dio el nombre de una técnica que ordenó a un técnico informático para que registre un mercado campesino como si estuviera lleno y contó que en 2010 y 2011 se avalaron proyectos de manera “irresponsable”. En esa época se aprobaron 3.462 proyectos, cuando la capacidad de procesamiento que tenía el Fondo era de 80 a 100 proyectos al año.



En la segunda parte de dos minutos y 39 segundos de duración el video muestra que Achacollo ya conocía de las irregularidades desde 2013 y, en esa reunión de directorio admitió que no tenía cara para pedir más recursos. “Yo no tengo, compañeros, cara para decir al Ministerio de Economía que necesito más plata para ir a cerrar (proyectos) ¿Pero cuántos has cerrado?. Me van a comenzar con ello”, señaló.



En esa reunión de 2013, Aramayo informó que 636 proyectos de los 3.462 aprobados hace cinco años debían ser sacados del sistema.



El video muestra al exejecutivo de las Comunidades Interculturales de Bolivia, Ever Choquehuanca, en calidad de secretario del directorio del ex Fondioc, planteaba anular los proyectos por temor a que sean “fantasmas”. Decía al plenario que se hablaba de 630 proyectos, que se sacó una resolución



firmada en la que daba un plazo entre 90 y 30 días para regularizar las obras observadas, pero como no se cumplió ese tiempo, planteaba que se anulen los 636 programas.



Doble delincuente

El presidente Evo Morales cuestionó las denuncias de Aramayo y negó el uso de ese dinero en su campaña en 2014. Afirmó que para el Gobierno es un tema cerrado.



“Si Aramayo sabía que había proyectos ilegales, ¿por qué en ese momento no lo ha denunciado? Es doblemente delincuente. Si sabe que estaba desembolsando Nemesia ilegalmente a un proyecto fantasma, denuncie públicamente. Yo hubiera renunciado para no ser cómplice”, expresó