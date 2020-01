TAM seguirá funcionando con operaciones militares

Transporte Aéreo Militar (TAM) continuará sus operaciones amparado en un Decreto Supremo que autoriza sus actividades como parte de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), según explicó en esta jornada el coronel Luis Gómez, director general de esa instancia."Nosotros tenemos el Decreto correspondiente que nos permite a nosotros operar como Fuerza Aérea, son aspectos que la regulación para aeronaves estatales, establece que TAM pueda operar pasajeros, transporte y carga, nunca hemos estado exentos de aquello", explicó el jefe militar.Afirmó que "lo que corresponde a nuestras rutas, donde BoA no entra, el TAM va a seguir operando como Fuerza Aérea (...) Esas rutas en donde no hay cobertura, van a ser cubiertas por las operaciones que nosotros realizamos. Es una de las prerrogativas que tiene la FAB y el Ministerio de Defensa".Ayer se determinó suspender los vuelos del TAM por incumplir los "procedimientos de vigilancia de seguridad operacional". El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, consideró inicialmente precipitada la decisión, pero luego acordaron con el titular de Obras Públicas, Milton Claros, que ese servicio deje de operar el 16 de diciembre.Consultado sobre si seguirán volando, el jefe militar dijo que el "TAM puede cumplir ese tipo de operaciones". Luego detalló que quizá se busque a otros operadores privados para cubrir algunas rutas a las que no llega BoA.Señaló también que estas "son normativas que se están viendo para que nosotros ingresemos a una nueva etapa, para constituirnos en una empresa estatal". Dijo que esperan un decreto de creación como operador civil y anticipó que incluso les interesa cubrir tramos internacionales.