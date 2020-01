Outlet con rebajas, reservas y paquetes de viajes desde $us 9

Vacaciones a tu medida, así, con ese eslogan Tropical Tours y su aliado estratégico, Banco de Crédito BCP, tientan al enjambre de viajeros que llegan al salón Guarayo de la Fexpocruz atraídos por las rebajas y promociones que ofrecen las cadenas hoteleras, las compañías aéreas nacionales y extranjeras y los operadores de cruceros que participan en la feria de ofertas -outlet- de viajes.

Con relación a las ofertas que rigen en el evento, el gerente general de la operadora de viajes y turismo Tropical Tours, Gonzalo Ostria, señaló que las cadenas hoteleras (Decameron, Palladium Hotel & Resorts, Hard Rock Hotel, Belive Hotel, Oasis Hotel & Resorts, Barceló Hotel & Resorts, Royalton Luxury Resorts, Iberostar Hotel & Resorts, Palace Resorts, Bahia Principe Hotel & Resorts y Solan) ofrecen hasta un 50% de rebaja en sus tarifas.

A decir del ejecutivo, las compañías aéreas internacionales que operan en el mercado aeronáutico comercial nacional -Copa Airlines, Latam Airlines, Avianca, Air Europa, American Airlines, Emirates Airlines y Aerolíneas Argentinas- y las nacionales -Boliviana de Aviación y Amaszonas- aplican una rebaja en la misma proporción que los hoteles.



En el ámbito comercial del sector aeronáutico, Ostria aseguró que los viajeros durante el outlet -finaliza el domingo- podrán reservar con $us 299 un boleto aéreo a Madrid (España), que tendrá vigencia desde el 15 de julio hasta enero de 2018.



El solicitante podrá financiar el pasaje a través del BCP y pagarlo antes de la fecha del viaje. Paquetes financiados



El financiamiento de paquetes, boletos aéreos y cruceros a destinos de Sudamérica, el Caribe, EEUU, República Dominicana, México, Asia y Europa es una iniciativa a cargo del Banco de Crédito BCP.

La entidad financiera ofrece crédito de consumo desde $us 2.000 hasta 30.000, hasta 72 meses, con cuotas mensuales que se ajustan a la capacidad del pago de los solicitantes.



Con las condiciones crediticias que ofrece el BCP, hay paquetes y destinos en Sudamérica -incluye boleto aéreo, hotel, desayunos, traslados y city tours- desde $us 9 mensual; a Cuba y Panamá, desde $us 22; a EEUU, desde $us 15; a Punta Cana, desde $us 20; a Cancún (México), desde 24; a destinos de novelas (Dubái, El Cairo y Estambul), desde 43; China, Egipto, Dubái y Tailandia (Asia y África), desde $us 29; Grecia, París, Roma y Madrid (Europa), desde $us 12. El financiamiento toca a cruceros, desde $us 11; y boletos aéreos, desde $us 7.



Los destinos de novela (Dubái-El Cairo y Dubái-Estambul) y los circuitos a ciudades de EEUU (Miami-Orlando, Las Vegas-Los Angeles y Washington-Nueva York) son la novedad del outlet.