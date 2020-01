ABC invertirá más de $us 54 millones en los valles

La Administradora Boliviana de Carretereas (ABC) regional Santa Cruz invertirá más de $us 54 millones para rehabilitar y garantizar la circulación en los tramos La Angostura-Comarapa (180 km) y Comarapa-Mataral (52 km) que forman parte de la malla vial que corresponde a los valles cruceños.



Según Adhemar Rocabado, ambos proyectos fueron licitados y está en curso el proceso de calificación y adjudicación de las empresas que se harán cargo de las obras de mejoramiento de dichos tramos.



Entre otros trabajos, según la ABC, incluyen ampliación de la calzada y bermas donde el terreno lo permita, estabilización de taludes, obras de drenaje, señalización horizontal y vertical y la pavimentación.



De las inversiones, Rocabado refirió que en el tramo La Angostura-Comarapa se invertirá $us 21.264.083 y en el trayecto Comarapa-Mataral $us 33.167.275. Estiman que los proyectos serán adjudicados a fines de julio y que las obras empezarán en agosto de este año.



Hoy por hoy, refirió que microempresas contratadas por la ABC encaran obras de emergencia y de conservación vial en la Infraestructura que corresponde a los valles cruceños por un valor de Bs 35 millones.



Hortifruticultores piden apurar trabajos



Desde la Asociación de Fruticultores y Horticultores (Asofruth), el presidente Nue Morón, demandó mayor atención y celeridad a los trabajos proyectados en la ruta que vincula los valles con la capital cruceña.



"El deterioro del asfalto en los últimos tiempos encareció la logística de transporte de las verduras y hortalizas desde los centros de producción a los mercados de la capital cruceña", puntualizó.

