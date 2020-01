Ministerio de Salud vigila campaña de gatos en Beni

El Ministerio de Salud "vigila" la campaña de recolección de gatos para el municipio de Exaltación (Beni), de acuerdo al director nacional de Epidemiología, Rodolfo Rocabado. Quieren contrarrestar la proliferación de roedores



"No estamos muy de acuerdo con esta campaña de recolección de gatos, creemos que hay que fortalecer otros aspectos, pero que se lo haga bajo las condiciones necesarias de cuidado que se debe tener con estos animales", explicó el profesional, según ABI.



Esa autoridad hizo notar que deben aplicarse medidas para que los felinos no transmitan enfermedades y para que no rompan el equilibrio ecológico en esa región del país, porque gatos no sólo cazan ratones sino otro tipo de animales.



Personal de esa cartera de Estado se trasladará mañana a ese municipio para determinar si aumentó o disminuyó el número de roedores para emprender una campaña de desratización. En redes sociales existe mucha condena a la iniciativa.



El director departamental del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Cristhian Cámara, dijo que la campaña es para reparar el desequilibrio ecológico en esa zona, porque las serpientes y otros depredadores fueron calcinados por los incendios forestales.