Esto te pasará la primera semana al dejar de fumar

Te has levantado de la silla para… ¿buscar qué? Debes llamar a…, a…La atención y la memoria a corto plazo se alteran cuando se deja de fumar, afirma la ciencia.



Pero calma, se trata de una circunstancia temporal, según se detalla en un artículo en el diario español La Vanguardia. “La nicotina mejora la atención, el aprendizaje, se está más alerta”, indica Fernando Barrendero, investigador principal del laboratorio de Neurofarmacología de la Universitat Pompeu Fabra (NeuroPhar).



Tal vez no seamos conscientes, pero durante la primera semana de abstinencia tabáquica se originan alteraciones cognitivas, básicamente pérdidas de memoria reciente y cierta desatención. Y a la vez que estos efectos se manifiestan, “hemos visto cómo las dendritas de las neuronas del hipocampo cambian, son más inmaduras”, explica el científico.



Pero todos estos cambios son circunstanciales, asegura Barrendero. “En roedores hemos comprobado que, tras siete-ocho días sin ingerir nicotina, recuperan su actividad cognitiva y las características de las neuronas”, asegura.



Y aunque estas alteraciones puedan echar atrás a fumadores que habían decidido dejar los cigarrillos, lo cierto es que mantener el gusto por el humo es mucho más perjudicial que la pérdida cognitiva transitoria.



El equipo de investigadores que lidera ha descubierto recientemente el vínculo que existe entre un receptor neuronal concreto, CB1R, y los déficits cognitivos asociados al hecho de dejar de fumar. Un hallazgo que podría abrir la puerta al desarrollo de medicamentos para superar esta fase de desmemoria puntual, que en algunas personas resulta especialmente intensa.



Otros estudios apuntan a beneficios desde los primero 20 minutos



Aunque dejar de fumar resulte un difícil reto, hay más efectos positivos. Según se destaca en la web 20minutos.es los efectos positivos de esta decisión empiezan a notarse en el organismo desde el primer día en que se abandona el cigarrillo.



El consumo de tabaco necesita un "tiempo de acción" para comenzar a provocar los primeros efectos en la salud de los fumadores, tanto a nivel cardiovascular y pulmonar como de un mayor riesgo de cáncer, pero las consecuencias de dejarlo pueden verse más a corto plazo, ya que los primeros beneficios se notan tras apenas 20 minutos.



"Se ha demostrado que 20 minutos después de dejar de fumar ya se normaliza la tensión arterial", asegura la neumóloga Elena Forcén, del MD Anderson Cancer Center de Madrid, e insiste en que "cuanto antes se deje de fumar menos tiempo de exposición al tabaco y más tiempo para estar libre de enfermedad".



De hecho, esta experta recuerda que a medida que pasa el tiempo desde la última calada el exfumador va percibiendo más beneficios. "A las 8 horas mejora su oxígeno, en unos días comienza a notar mejoría en el olfato, el gusto o la piel; la capacidad pulmonar comienza a mejorar después de una semana y, al mes, tienen menos problemas a la hora de realizar ejercicio físico, se cansan menos", reconoce Forcén.



Además, el riesgo de enfermedades cardiovasculares como el infarto se reduce a un 50% después de un año, y tras cinco años el riesgo de accidente cerebrovascular se iguala a los que no han fumado nunca.