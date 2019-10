'Claire' ya gana lo mismo que 'Frank Underwood' en 'House of Cards'

Robin Wright suma una nueva victoria al gremio de actrices, que reclaman que no haya discriminación de género en el pago de los salarios. La estrella de "House of Cards" ganará lo mismo que Kevin Spacey, el otro protagonista de la serie de Netflix.



Wright encarna en la ficción a Claire Underwood, la esposa de Frank Underwood, personaje interpretado por Spacey.



La actriz contó este miércoles, en un evento de la Fundación Rockefeller que tuvo que conminar a los productores de la serie para conseguir un trato igualitario.



"Me di cuenta que el personaje de Claire era más popular que Frank en algunos periodos de la serie. Quise aprovechar esta realidad y les dije: o me pagáis mejor o hago pública esta situación. Y lo hicieron", contó.



El sueldo exacto de los protagonistas se desconoce, pero según una publicación de Forbes, Spacey gana aproximadamente medio millón de dólares por capítulo. El sueldo de Robin habría sido de 420.000 dólares por episodio.



Esta no es la primera actriz que reclama un salario equitativo al de su coprotagonista. Gillian Anderson, Dana Scully en "Los Expedientes Secretos X", también tuvo que protestar por lograr un ingreso igual al de su compañero de reparto, David Duchovny