Tribunal de Arbitraje deja a Rusia fuera de los JJOO

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó hoy el recurso del atletismo ruso y lo dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil).



La comisión ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) se va a reunir el domingo para tratar la situación de Rusia, anunció este jueves un portavoz del COI a la AFP.



Se espera un comunicado después de esa reunión, en la que las autoridades del COI van a estudiar el fallo de este jueves del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que rechaza la apelación de 68 atletas rusos suspendidos para participar en los Juegos Olímpicos-2016 y que finalmente los priva de Rio.



El COI podría anunciar allí su decisión final sobre la eventual exclusión colectiva de los deportistas rusos para los Juegos en la capital carioca.



Rusia lamentó "profundamente" la decisión del TAS que rechazó la apelación de los 68 atletas rusos suspendidos para participar en los Juegos de Rio, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"No podemos más que lamentar profundamente" esta decisión que afecta a los "atletas que no tienen nada que ver con el dopaje", declaró a la prensa Peskov, estimando "poco probable que la responsabilidad colectiva pueda ser aceptada".



El dictamen del TAS, publicado en su página oficial, mantuvo la suspensión contra la Federación de Atletismo de Rusia decretada por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) por el escándalo de dopaje.



El recurso contra la decisión de la IAFF fue presentado por 68 atletas rusos, entre ellos entre ella la zarina de la pértiga, Yelena Isinbáyeva, y el Comité Olímpico de Rusia.



El fallo del TAS podría ser clave para la presencia del equipo olímpico ruso en Río después de que el lunes el informe McLaren encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) acusara a Rusia de dopaje de Estado durante los Juegos de Invierno de Sochi.



"A mi modo de ver se trata de una decisión subjetiva, de una decisión un poco politizada, que no tiene ninguna base jurídica", dijo el ministro de Deportes de Rusia, Vitali Mutkó, nada más conocerse el dictamen del TAS.



El dictamen fue anunciado en Lausana por el secretario general del TAS, Matthiue Reeb, que precisó que éste puede ser apelado en un plazo de 30 días.



El TAS ha confirmado la validez del argumento de la IAAF que establece que los atletas de las federaciones suspendidas no pueden participar en competiciones organizadas por la IAAF, según la Carta Olímpica, "a menos que satisfagan unos criterios específicos".



Por ello, deja la puerta abierta a que algunos atletas rusos "que cumplan esos criterios se les permita competir en los Juegos de Río".



Dicho criterio consiste en entrenar en el extranjero durante varios años y haber sido controlado por agencias antidopaje de otros países.



En estos momentos, sólo la saltadora de longitud Daria Klíshina, bronce en los Europeos en 2014 y campeona nacional en junio pasado, puede participar en los Juegos al entrenar en Estados Unidos.